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🔴EN VIVO🔴 Giro de Italia 2026: vea EN DIRECTO la etapa 8

Conéctese con todas las emociones que tendrá la octava etapa de la 'Corsa Rosa'.

Nicolás Forero

mayo 16 de 2026
07:52 a. m.
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Este 16 de mayo de 2026 se está llevando a cabo la octava etapa de la edición 109 del Giro de Italia.

El recorrido inició en Chieti e irá hasta Fermo, en la región de las Marcas.

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En esta ocasión, los pedalistas recorrerán 156 kilómetros y se espera que los acompañe un clima de 15 grados centígrados.

¿Cómo será el recorrido en la etapa 8 del Giro de Italia 2026?

De acuerdo con el mapa compartido por la organización del Giro de Italia 2026, el recorrido será en un tramo plano hasta el kilómetro 96 y, a partir de ahí, tendrá un par de ascensos.

El primer sprint intermedio estará ubicado en ese kilómetro, exactamente en la región de Cupra Marittima. Además, posteriormente, los pedalistas se encontrarán con los siguientes puertos:

  • De tercera categoría, en el kilómetro 107, en Montefiore dell'Aso.
  • De cuarta categoría, en el kilómetro 118.8, en Monterubbiano.
  • De cuarta categoría, en el kilómetro 150.1, en Capodarco.
  • De cuarta categoría, en la meta, en Fermo.

¿Cómo están las clasificaciones en el Giro de Italia 2026?

Tras las primeras etapas disputadas en el Giro de Italia 2026, Alfonso Eulálio, de Portugal, y Jonas Vingegaard, de Dinamarca, han sido los principales protagonistas.

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En este momento, la clasificación general está así:

  1. Alfonso Eulálio (30:59:23).
  2. Jonas Vingegaard (3:17).
  3. Felix Gall (3:34).
  4. Jai Hindley (4:25).
  5. Giulio Pellizari (4:28).
  6. Ben O'Connor (4:32).
  7. Mathys Rondel (4:56).
  8. Giulio Ciccone (4:57).
  9. Thymen Arensman (5:07).
  10. Michael Storer (5:11).

15. Egan Bernal (6:18).

24. Jefferson Cepeda (7:58).

27. Harold Martín López (9:04).

38. Einer Rubio (19:07).

42. Jhonatan Narváez (23:17).

70. Orluis Alberto Aular Sanabria (39:46).

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