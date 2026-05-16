Destaparon más quirófanos secretos tras caso de mujer desaparecida luego de cirugía estética en Bogotá

El reciente caso de una mujer desaparecida tras someterse a una cirugía estética volvió a dejar ver los peligros de acudir a establecimientos clandestinos y a personas no autorizadas para realizar procedimientos invasivos en Bogotá.

Ante la preocupación creciente, la Secretaría Distrital de Salud anunció nuevas acciones de control y vigilancia contra quirófanos ilegales y sitios que operan sin permisos ni condiciones mínimas de seguridad.

Las autoridades advirtieron que cada vez son más frecuentes las denuncias por mala praxis, procedimientos realizados en lugares improvisados y complicaciones graves derivadas de intervenciones hechas por personal sin capacitación.

¿Qué está pasando con las cirugías clandestinas en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Salud reveló que entre enero de 2025 y mayo de 2026 recibió 282 quejas relacionadas con procedimientos estéticos.

De ese total, 194 denuncias corresponden a sitios clandestinos o no habilitados, mientras que otras involucran IPS, prestadores independientes y establecimientos cuyo objeto comercial ni siquiera está relacionado con servicios de salud.

Durante los operativos, las autoridades encontraron quirófanos clandestinos funcionando dentro de viviendas y apartamentos “a puerta cerrada”, sin medidas básicas de higiene, bioseguridad ni permisos legales.

Muchos de estos casos fueron descubiertos después de que pacientes terminaran en servicios de urgencias con graves afectaciones de salud.

¿Qué tipo de complicaciones han encontrado las autoridades?

Según la Secretaría de Salud, varias personas han llegado a hospitales con infecciones severas, necrosis y secuelas permanentes luego de someterse a procedimientos estéticos ilegales.

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Las denuncias también incluyen casos relacionados con medicamentos falsificados o vencidos, ausencia de consentimiento informado, publicidad engañosa y abandono médico después de las intervenciones.

Las autoridades reiteraron que este tipo de prácticas pueden poner en riesgo la vida de los pacientes.

¿Qué acciones tomarán Bogotá?

Como parte de las medidas de control, la Secretaría Distrital de Salud aseguró que continuará reforzando los operativos de inspección, vigilancia y cierre de sitios clandestinos.

Durante 2025 ya se realizaron 563 operativos, 814 visitas de inspección y 39 medidas sanitarias de seguridad.

En lo corrido de 2026, las autoridades reportan 129 operativos interinstitucionales, 173 visitas de control y 16 medidas sanitarias aplicadas.

La entidad insistió en que cualquier cirugía o procedimiento invasivo debe realizarse únicamente en Instituciones Prestadoras de Salud habilitadas y por profesionales especializados.