El país de la belleza, un país de oportunidades

Detrás de cada turista que eligió nuestro país, de cada empresa que encontró un nuevo mercado para exportar o de cada inversionista que decidió confiar en Colombia, existe un trabajo constante de promoción internacional, articulación entre el sector público y privado y construcción de confianza. Ese es, quizá, uno de los activos más valiosos que hoy tiene el país.

Durante estos cuatro años no solo promovimos a Colombia; contribuimos a construir una nueva narrativa de país. Una narrativa en la que la biodiversidad, el talento, la creatividad, la innovación y la sostenibilidad dejaron de ser atributos aislados para convertirse en una propuesta de valor capaz de atraer viajeros, abrir mercados para nuestros empresarios y despertar el interés de inversionistas internacionales. Así nació Colombia, el País de la Belleza, una plataforma que permitió proyectar al mundo una imagen más auténtica, diversa y competitiva de nuestro país.

Los resultados reflejan el impacto de esa apuesta. Entre agosto de 2022 y junio de 2026, 484 inversionistas provenientes de 50 países reportaron a ProColombia 665 proyectos de inversión, con un valor estimado de US$19.683 millones y la expectativa de generar más de 351.400 empleos. Lo más significativo es que esas inversiones llegaron a 133 municipios de 26 departamentos, incluyendo territorios que históricamente habían estado al margen de los grandes flujos de inversión internacional. Hoy la confianza en Colombia también se construye desde las regiones.

Las exportaciones también muestran una transformación que trasciende las cifras. En 2025, Colombia alcanzó el mayor valor histórico de exportaciones no minero-energéticas de bienes y servicios, superando los US$46.359 millones. Entre agosto de 2022 y marzo de 2026, estas exportaciones acumularon US$150.501 millones, con un crecimiento del 61,8 % frente al periodo anterior. Detrás de estos resultados hay 6.932 empresas que concretaron negocios internacionales en 159 países, de las cuales el 82 % son mipymes, demostrando que la internacionalización dejó de ser una oportunidad para unos pocos y se convirtió en una herramienta de crecimiento para miles de empresarios colombianos.

Ese propósito también nos permitió llevar la promoción internacional a donde antes no llegaba. ProColombia prestó servicios a cerca de 13.000 empresas, alcanzó 469 municipios en los 32 departamentos y acompañó a cientos de empresarios en la construcción de capacidades para competir en los mercados internacionales. Internacionalizar una empresa no significa únicamente vender en el exterior; significa innovar, generar empleo, aumentar la productividad y fortalecer el tejido empresarial del país.

El turismo fue otro de los grandes motores de esta transformación. Colombia recibió más de 23,9 millones de visitantes no residentes, registrando un crecimiento del 106 % frente al periodo anterior. Los ingresos por concepto de viajes alcanzaron US$37.810 millones, mientras el país fortaleció su conectividad internacional con más de 80 rutas aéreas y alcanzó en 2025 la mayor capacidad histórica con más de 14 millones de sillas en rutas internacionales. A ello se suma la captación de más de 2.300 eventos internacionales, consolidando a Colombia como un destino cada vez más competitivo para el turismo vacacional, de reuniones y de cruceros.

Pero quizá el mayor logro de estos años no está únicamente en las cifras. Está en haber demostrado que el turismo, la inversión y las exportaciones no son agendas independientes. Se fortalecen mutuamente. Un país que inspira confianza para viajar también genera confianza para invertir. Una empresa que conquista nuevos mercados proyecta una mejor imagen de Colombia. Y una inversión que llega crea capacidades, impulsa la innovación y abre oportunidades para las regiones.

Nada de esto habría sido posible sin el trabajo conjunto con empresarios, gremios, autoridades locales, cámaras de comercio, aerolíneas, compradores internacionales, inversionistas, comunidades y aliados estratégicos que entendieron que promover a Colombia es una responsabilidad compartida. Esa articulación permitió que la internacionalización dejara de ser una política enfocada únicamente en el comercio exterior para convertirse en una estrategia de desarrollo que conecta territorios, fortalece cadenas productivas y genera oportunidades para miles de colombianos.

Los resultados alcanzados también son el reflejo de una convicción: cuando un país trabaja con visión de largo plazo, escucha a sus regiones y construye alianzas sólidas, logra proyectarse con mayor fuerza ante el mundo. Esa ha sido la apuesta de ProColombia: abrir puertas para que más empresas exporten, atraer inversión que transforme los territorios y mostrar que Colombia tiene todo para competir con calidad, talento e innovación.

El mundo cambia con rapidez y la competencia entre países es cada vez mayor. Por eso, el desafío hacia adelante no consiste únicamente en mantener los resultados alcanzados, sino en seguir fortaleciendo la confianza internacional en Colombia. La reputación de un país no se construye en un solo periodo de gobierno; se consolida con visión, continuidad y trabajo conjunto.

Los gobiernos pasan, pero la confianza permanece cuando se construye con resultados. Cada nuevo mercado que se abre, cada inversión que llega, cada ruta aérea que conecta a Colombia con el mundo y cada visitante que descubre nuestra diversidad fortalecen un patrimonio que pertenece a todos los colombianos. Ese es el legado que hoy debemos cuidar y proyectar hacia el futuro. Porque Colombia ha demostrado que el país de la belleza también es, cada vez más, un país de oportunidades.