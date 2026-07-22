¡Notable cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 22 de julio de 2026!

En la mañana de este 22 de julio de 2026, el dólar abrió exactamente en 3.226,00 pesos y su Tasa Representativa del Mercado fue de 3.238,19 pesos.

En medio de ese panorama, el Banco de la República monitoreó segundo a segundo el comportamiento de la divisa estadounidense e informó que en la tarde de este miércoles cerró con tendencia a la baja.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 22 de julio de 2026

El dólar, de acuerdo con el Banco de la República de Colombia, cerró este 22 de julio de 2026 en 3.207,400 pesos.

Es decir que, realizando el comparativo con el precio de apertura, hubo un decrecimiento de 18,6 pesos.

Además, la Tasa Promedio del Mercado se encuentra en 3.206,921 pesos.

¿Cómo se están comprando y vendiendo los dólares en las casas de cambio?

En promedio, los precios que han mantenido las casas de cambio desde la mañana de este 22 de julio de 2026 son los siguientes:

Bogotá: 3.350 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.430 pesos para que los vendan.

Cali: 3.200 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.400 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.310 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.470 pesos para que los vendan.

¿Cuáles han sido las últimas Tasas Representativas del Mercado?

La Tasa Representativa del Mercado continúa sin llegar a los 3.300 pesos.

Los cambios desde el jueves han sido los siguientes: