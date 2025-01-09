Soluciones a un Estado arrinconado

A pesar de tanto tiempo de violencia en Colombia, la fuerza del Estado se mantenía firme y había cierta confianza en nuestras Fuerzas Armadas.

Hoy, parece que los grupos ilegales se están apoderando poco a poco del territorio, ganando confianza sobre sus capacidades armamentísticas y poniendo en jaque a la Fuerza Pública: recibir noticias de ataques terroristas se está volviendo la normalidad y más bien lo extraño parece ser, cuando ocurre algún golpe contundente contra la criminalidad.

Según cifras del Ministerio de Defensa, los casos de secuestro, hurto, extorsión, terrorismo, entre otros, han tenido un aumento significativo (casi del doble) desde el inicio del gobierno Petro. Asimismo, la producción de cocaína ha aumentado en un 53%, mostrando el fortalecimiento de los grupos narcoterroristas y el debilitamiento inminente del Estado. Y para rematar, en los últimos días nos han acechado las noticias sobre soldados secuestrados, destrucciones de helicópteros y asesinatos contra nuestra Fuerza Pública: de manera que al gobierno se le salió de las manos el control de la seguridad. Además, parece que las indicaciones son desacertadas, pues el presidente acaba de ordenar el envío de 25.000 soldados a la frontera con Venezuela, que en realidad son una respuesta a la decisión de Trump de llevar sus buques de guerra a las costas del país vecino. ¿Será que el despliegue militar sí prioriza los verdaderos focos de criminalidad que se deben combatir o es simplemente una decisión política de apoyo a la dictadura venezolana?

El problema requiere entonces una solución, la cual planteo en tres puntos fundamentales: En primer lugar, se debe recuperar la moral de nuestros soldados. No puede ser que el Estado olvide a los héroes de nuestra patria que, arriesgando su vida, buscan brindarles tranquilidad a los colombianos. Si bien son soldados al servicio del país, son también seres humanos con familia y propósitos de vida. Son personas con corazón y sentimientos que, al ver la situación del país, lógicamente se desestabilizan y pierden el ánimo para luchar.

En segundo lugar, se necesita indudablemente un apoyo gubernamental. Ya lo decía el exministro Juan Carlos Pinzón que debilitar a las Fuerzas Militares es debilitar a los colombianos. El gobierno debe tomar la decisión fáctica, de dar un respaldo total a nuestra Fuerza Pública. En trabajo con el Congreso, se debe aumentar el presupuesto para Defensa y Policía, con el compromiso de su correcta ejecución por parte del Mindefensa. Aparte, reforzar las relaciones con Estados Unidos, pues con su ayuda se fortalece la institucionalidad y así el combate eficiente de los grupos ilegales. Y, por último, hay que atacar sin descanso a la ilegalidad. La política de “Paz Total” fracasó y hay que cambiar el rumbo. Es hora de volver a la aspersión de los cultivos de coca, a los ataques contundentes contra los cabecillas de los grupos ilegales y a realizar una restructuración estratégica de combate, que le dé un jaque mate a los terroristas que oprimen a la nación. No puede haber un solo rincón del país sin presencia de las Fuerzas del Estado. Hay que rescatar nuestra soberanía territorial, para tener una circulación libre y segura por toda Colombia. No es tarde para enderezar el camino. Invito al gobierno a ver a sus Fuerzas como un amigo aliado, que está preparado para ayudar a combatir la ilegalidad, y a que cambien la estrategia para devolverle a los colombianos la seguridad que se merecen y el Estado les debe brindar.