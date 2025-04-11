Ciberseguridad industrial: un tema de interés nacional

En la última década, la ciberseguridad industrial ha pasado de ser un asunto de nicho —reservado para ingenieros y especialistas—, a convertirse en un tema de interés nacional e incluso de conversación cotidiana. Antes, las grandes plantas de energía, las fábricas y las infraestructuras críticas parecían casi inexpugnables gracias a su aislamiento y a la ausencia de conexiones con el mundo exterior. Hoy, ese muro ha caído: la revolución digital ha traído conectividad, eficiencia y nuevas oportunidades, pero también riesgos inesperados y amenazas crecientes que nos obligan a repensar cómo defendemos los sistemas que sostienen nuestra vida diaria.

Durante años, la seguridad en entornos industriales se basaba en la premisa de que “lo que no está conectado, no puede ser atacado”. Las redes de control industrial (OT, por sus siglas en inglés) funcionaban en un universo paralelo, separadas del resto de la organización y alejadas de Internet. Sin embargo, este aislamiento tenía un costo: la falta de actualización, la dependencia de sistemas obsoletos y la ausencia de mecanismos de defensa modernos. Muchos de estos sistemas fueron diseñados en una época en la que la principal amenaza era un fallo mecánico y no un hacker a miles de kilómetros.

A partir de la segunda mitad de la década de 2010, la digitalización industrial se aceleró. Se adoptaron nuevos protocolos de comunicación, se modernizaron algunos equipos y, poco a poco, las fronteras entre las tecnologías de la información (IT) y las de operación (OT) comenzaron a difuminarse. La promesa era tentadora: fábricas más inteligentes, redes eléctricas autorreguladas, procesos automatizados y un sinfín de datos para la toma de decisiones en tiempo real.

Pero la realidad no siempre acompaña al discurso. Aunque existen tecnologías de segmentación de redes, monitoreo avanzado y autenticación robusta, su implementación ha sido desigual. Muchas organizaciones se han enfrentado a dificultades para actualizar sistemas críticos sin interrumpir la producción, o a la falta de presupuesto y personal capacitado. De fondo, persiste un dilema: ¿cómo proteger infraestructuras que nunca fueron diseñadas para resistir ataques informáticos?

Las amenazas actuales ya no son solo obra de solitarios buscando notoriedad. Hoy nos enfrentamos a grupos organizados que ven en la industria un objetivo lucrativo o estratégico. El cibercrimen busca secuestrar información, interrumpir operaciones o extorsionar a cambio de ‘rescates’ millonarios. El hacktivismo, por su parte, apunta a generar impacto mediático o político, interrumpiendo servicios públicos para enviar mensajes o protestar contra gobiernos y corporaciones.

Sectores como energía, agua, transporte y manufactura están en la mira. Los motivos son variados: desde el interés económico hasta la desestabilización social, pasando por el espionaje industrial y la competencia desleal. Cada ataque exitoso deja un aprendizaje, pero también una advertencia: la protección de la infraestructura crítica es, más que nunca, un asunto de seguridad nacional.

La situación en América Latina presenta matices propios. La región ha experimentado un crecimiento sostenido en la digitalización industrial, pero este avance no siempre ha ido de la mano con inversiones en seguridad. Según distintos reportes de la industria, los incidentes de ciberseguridad en infraestructuras críticas latinoamericanas han aumentado en los últimos años, afectando sectores como energía eléctrica, petróleo, agua y transporte.

Las brechas de protección son evidentes: muchas empresas siguen utilizando sistemas heredados, carecen de protocolos claros para responder a incidentes y enfrentan dificultades para capacitar a su personal en buenas prácticas. Además, la cooperación regional es limitada, lo que deja a cada país y a cada organización enfrentando los riesgos de manera aislada. La falta de regulación específica y la escasez de inversiones en ciberseguridad industrial agravan el panorama.

Sin embargo, también hay señales positivas. Los incidentes recientes han generado mayor conciencia y un llamado de atención a gobiernos y empresas. Comienzan a surgir iniciativas de colaboración público-privada, programas de capacitación y esfuerzos por establecer estándares mínimos de protección. El desafío es inmenso, pero la oportunidad de construir infraestructuras más resilientes y seguras está al alcance si se prioriza la inversión y la integración.

La ciberseguridad industrial ha dejado de ser un lujo tecnológico para convertirse en una necesidad vital. El muro del aislamiento ya no existe; hoy necesitamos construir puentes entre IT y OT, entre sectores públicos y privados, entre países y regiones. Solo una visión integrada, colaborativa y proactiva permitirá anticipar amenazas, responder a incidentes y proteger los sistemas que sustentan nuestra vida cotidiana.