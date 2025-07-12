CANAL RCN
Fecha exacta en la que comenzará el pago de horas nocturnas desde las 7 p.m. en 2026

Conozca a partir de cuándo empezará a regir una de los artículos estipulados en la reforma laboral.

FOTO: Freepik

Noticias RCN

diciembre 07 de 2025
12:32 p. m.
El ámbito laboral en Colombia experimenta una transformación significativa con la entrada en vigor del nuevo horario de la jornada nocturna, una medida que tendrá un impacto directo en la remuneración de miles de trabajadores.

Contrario a lo que se podría esperar de un cambio proyectado para el año calendario 2026, la modificación en la franja horaria que define el trabajo nocturno comenzará a regir en las semanas finales del año anterior.

¿A partir de qué fecha empezará el pago de horas nocturnas desde las 7 pm?

La fecha exacta en la que se aplicará el cambio para que el recargo por trabajo nocturno inicie a las 7:00 p.m. y no a las 9:00 p.m., como se establecía tradicionalmente, es el 25 de diciembre de 2025.

Esta implementación se da en cumplimiento con el articulado de la reciente reforma laboral, la cual ha establecido un período transitorio y gradual para la aplicación de algunas de sus disposiciones más relevantes.

Aunque el tema de los recargos dominicales y festivos se ajusta de manera escalonada en los años siguientes, el cambio en el horario nocturno se hace efectivo desde el cierre del año 2025.

Esto significa que, desde la noche de Navidad, todas las horas trabajadas entre las 7:00 p.m. y las 6:00 a.m. deberán ser reconocidas con el recargo nocturno correspondiente, que actualmente corresponde al 35% sobre el valor de la hora ordinaria.

Así será el incremento paulatino del recargo dominical y festivo

Es crucial diferenciar este cambio en el horario nocturno de otro de los pilares de la reforma laboral: el incremento progresivo del recargo dominical y festivo. A diferencia de la hora nocturna que entra en vigor de forma directa el 25 de diciembre de 2025, el recargo por trabajar en días de descanso obligatorio aumentará de la siguiente manera:

  • Primera Fase (Julio de 2025): El recargo pasa del 75% al 80%.
  • Segunda Fase (Julio de 2026): El porcentaje de recargo aumentará al 90%.
  • Fase Final (Julio de 2027): El recargo alcanzará el 100% sobre la hora ordinaria.

Este cronograma de incrementos graduales del recargo dominical y festivo se extiende a lo largo de 2026 y 2027, dando tiempo a las empresas para que ajusten sus estructuras de costos y sistemas de nómina.

