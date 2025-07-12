CANAL RCN
Colombia Video

“Hacia el corazón de la Tierra”: así se vive el segundo día del ARC Simón Bolívar rumbo a la Antártida

Noticias RCN mostró cómo es la vida diaria dentro del ARC Simón Bolívar.

Noticias RCN

diciembre 07 de 2025
03:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Inició la travesía de 85 días hacia la Antártida a bordo del buque ARC Simón Bolívar, una expedición en la que participan más de 100 tripulantes y un equipo periodístico de Noticias RCN.

“Hacia el corazón de la Tierra”: así zarpó el ARC Simón Bolívar rumbo a la Antártida
RELACIONADO

“Hacia el corazón de la Tierra”: así zarpó el ARC Simón Bolívar rumbo a la Antártida

Así fue el segundo día de navegación del Buqué ARC Simón Bolívar

En su segundo día de navegación, la periodista Angélica Arango compartió detalles del recorrido. Según explicó la teniente Viviana Parra, el buque se dirige rumbo al Canal de Panamá, paso obligatorio para conectar con el océano Pacífico y avanzar hacia el continente blanco.

Durante la jornada, Noticias RCN mostró cómo es la vida diaria dentro del ARC Simón Bolívar. Entre los espacios habilitados para la tripulación se encuentran una zona de lavandería de uso común y un gimnasio, donde los navegantes mantienen su preparación física.

“Llevo dos kilómetros, la idea es hacer cinco y luego continuar con más ejercicio”, contó la teniente Diana Robayo mientras entrenaba.

¿Qué otros espacios tiene el ARC Simón Bolívar?

El buque también cuenta con la cámara de oficiales, es decir, el comedor principal. Allí, Orlando Jiménez, asistente del ARC Simón Bolívar, explicó que preparan constantemente el área para atender a toda la tripulación.

La expedición continuará su rumbo hacia el sur en los próximos días, acercándose paso a paso a la misión científica y operativa en territorio antártico.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cali

Policías fueron violentamente atacados con piedras por una comunidad en el Parque Natural Farallones

Cúcuta

El gimnasta olímpico Jossimar Calvo y su esposa heridos en atentado en Cúcuta

Asesinatos en Colombia

VIDEO | Sicario acribilló a un comerciante y asesinó a su paso a un joven padre en medio de un ataque en Barranquilla

Otras Noticias

Karol G

¿A qué hora es 'La Premiere' de Karol G? Hay trasmisión exclusiva del Canal RCN

El lanzamiento extendido del universo Tropicoqueta llegará con una emisión exclusiva por televisión, proyectada a 20 países.

Venezuela

Así justificó el régimen de Maduro la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, preso en el Helicoide

El régimen venezolano reconoció la muerte de un político de la oposición privado de la libertad en una cárcel de Venezuela.

Mercado de Fichajes

¿Marino Hinestroza a la Premier League? El rumor alrededor de la figura de Atlético Nacional

Reforma Laboral

Fecha exacta en la que comenzará el pago de horas nocturnas desde las 7 p.m. en 2026

Francia

Este lugar ofrecerá 1.000 euros a mujeres que den a luz para salvar su unidad de maternidad