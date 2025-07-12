“Hacia el corazón de la Tierra”: así se vive el segundo día del ARC Simón Bolívar rumbo a la Antártida

Inició la travesía de 85 días hacia la Antártida a bordo del buque ARC Simón Bolívar, una expedición en la que participan más de 100 tripulantes y un equipo periodístico de Noticias RCN.

Así fue el segundo día de navegación del Buqué ARC Simón Bolívar

En su segundo día de navegación, la periodista Angélica Arango compartió detalles del recorrido. Según explicó la teniente Viviana Parra, el buque se dirige rumbo al Canal de Panamá, paso obligatorio para conectar con el océano Pacífico y avanzar hacia el continente blanco.

Durante la jornada, Noticias RCN mostró cómo es la vida diaria dentro del ARC Simón Bolívar. Entre los espacios habilitados para la tripulación se encuentran una zona de lavandería de uso común y un gimnasio, donde los navegantes mantienen su preparación física.

“Llevo dos kilómetros, la idea es hacer cinco y luego continuar con más ejercicio”, contó la teniente Diana Robayo mientras entrenaba.

¿Qué otros espacios tiene el ARC Simón Bolívar?

El buque también cuenta con la cámara de oficiales, es decir, el comedor principal. Allí, Orlando Jiménez, asistente del ARC Simón Bolívar, explicó que preparan constantemente el área para atender a toda la tripulación.

La expedición continuará su rumbo hacia el sur en los próximos días, acercándose paso a paso a la misión científica y operativa en territorio antártico.