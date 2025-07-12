CANAL RCN
¿A qué hora es 'La Premiere' de Karol G? Hay trasmisión exclusiva del Canal RCN

El lanzamiento extendido del universo Tropicoqueta llegará con una emisión exclusiva por televisión, proyectada a 20 países.

diciembre 07 de 2025
02:52 p. m.
La Premiere de Karol G se transmitirá este 7 de diciembre como un evento exclusivo por televisión. El proyecto, que expande el universo conceptual del álbum Tropicoqueta, fue anunciado como una celebración dedicada a la artista.

La emisión está programada para iniciar a las 5:00 p. m., con una antesala desde las 4:30 p. m. que abordará la trayectoria profesional de la cantante y su trabajo social a través de la fundación Con Cora.

Dónde y cuándo ver La Premiere: horario y disponibilidad internacional

La transmisión se realizará de manera exclusiva por el Canal RCN, un gesto que responde al deseo de Karol G de compartir este lanzamiento a través de un medio “que no tiene límites”.

El formato, además, marca un precedente: es la primera vez que una figura de talla mundial opta por presentar un proyecto de este calibre fuera de plataformas digitales, privilegiando la televisión abierta.

“Este 7 de diciembre… un continente entero y hasta países de otros continentes se reúnen a la misma hora en simultáneo frente al TV y en el canal local de su propio país. Así que arma tu combo y pónganse de acuerdo… en qué casa, snacks, outfit, mood… que esa noche tenemos una cita que nadie puede perderse”, afirmó la artista.

Opciones para ver La Premiere de Karol G online

Si no puede estar frente a su televisor en el momento en el que se trasmite La Premiere de Karol G, también tiene opciones para poder verla online, en la señal del Canal RCN que tiene los derechos de trasmisión exclusiva para Colombia.

A través de la App del Canal RCN que puede descargar a través del siguiente enlace, podrá verla en la opción de 'Señal en VIVO'. Además, en la página de canalrcn.com, también puede sintonizarla entrando al botón de 'TV en vivo'.

