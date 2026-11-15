¡Cuánta falta nos hacen!

En un poco más de 100 páginas, la viuda del asesinado exministro de Justicia Enrique Low Murtra reconstruye buena parte de su vida juntos y hace una maravillosa semblanza de un hombre tan valioso como pocos: abogado tributarista, profesor universitario, pero, sobre todo, un esposo amoroso y el mejor padre y abuelo.

Su vida terminó prematuramente en Bogotá, una noche de abril de 1992, cuando salía de la Universidad de La Salle de hacer lo que más le gustaba: enseñar. Dos sicarios le dispararon varias veces para "cobrarle" su condición de hombre recto, defensor de la ley, que nunca cedió frente a los poderosos narcotraficantes.

En ese momento no solo se acabó con la vida del exministro; también se destruyó la vida de su esposa y de sus hijas, y se privó al país de contar con una de las mentes más brillantes y uno de los espíritus más generosos del siglo pasado.

Cuando leía, conmovido, las páginas que plasmaban ese trágico episodio relatado por su viuda, me fue imposible no pensar en tantos y tantos que vivieron el mismo destino de Low Murtra y lo que su ausencia ha significado para el país.

Tantas familias destruidas, vidas truncadas tan injustamente, y un país impotente que no ha tenido más opción que ver morir a muchos de sus mejores ciudadanos.

Decir nombres puede ser injusto, porque siempre habrá alguien más por agregar a la triste lista.

Pero lo que sí puedo decir es que, desde que tengo uso de razón, he sabido del asesinato de políticos, profesores universitarios, jueces, defensores de derechos humanos, magistrados, estudiantes, ministros, sindicalistas, generales, ¡soldados, policías, deportistas, periodistas, artistas, por Dios! Tal vez no haya un solo sector de la sociedad que no haya sido golpeado por la maldad de los asesinos.

Pienso con mucha frecuencia: ¿cómo hemos podido sobrevivir? ¿Qué habría pasado si estuvieran vivos? ¿Sería distinta nuestra suerte? La incertidumbre de unas preguntas sin respuesta es suficiente razón para exigirles a los que ahora tienen algún liderazgo que estén a la altura del legado de quienes ya no están; que tengan la decencia de honrar su memoria actuando como corresponde.

El espectáculo que dan cada día algunos de nuestros "líderes" no se compadece con la responsabilidad que detentan.

En Colombia hay más de 14 millones de personas que sobreviven con no más de 480 mil pesos al mes; en el campo, 4 de cada 10 campesinos son pobres y el 60 por ciento de la fuerza laboral gana el mínimo o menos; cada 11 horas asesinan a una mujer y cada 40 minutos una es víctima de violencia intrafamiliar. Esto, solo por mencionar algunos de los alarmantes datos que configuran nuestro mapa social.

Si esto no significa un reto monumental, entonces no sé qué lo sea. Es tan abrumador que requeriría lo mejor de los mejores, toda la capacidad de trabajo de nuestras mejores mentes; sin embargo, nos debatimos entre la politiquería oportunista y la corrupción. Decidieron apostarle al fanatismo ciego, al odio y a la revancha.

Para muchos, el objetivo no es solucionar los problemas, sino decir que los van a solucionar, y en este punto es cuando la esperanza de los colombianos parece "dormir el sueño de los justos".

Cuando la evaluación de un gobierno, inevitablemente, nos obliga a mirar más la vida sexual de quien lo condujo que sus logros, algo hay por reparar.

Poca autocrítica y sí mucha arrogancia, y creo que es porque, francamente, están pensando en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones, como lo dijo el gran Churchill, y esa parece ser nuestra perdición.

Los ciudadanos somos espectadores pasivos de un espectáculo que han prefabricado algunos para satisfacer egos y no para administrar los retos que tuvieron y tendrán al frente.

¡Cuánta falta nos hacen a los que mataron!

Los políticos de todos los pelambres, orillas y sesgos están en el momento justo para entender que es el tiempo de llenar el vacío que dejaron tantas buenas personas que sucumbieron ante los asesinos.

La desesperanza nos ha golpeado muy fuerte cuando hemos tenido que enterrar a tantos buenos, pero nos golpea más cuando vemos que pareciera que no hay quien los reemplace.

"Siquiera se murieron los abuelos...", escribió, acongojado, el poeta Jorge Robledo Ortiz en su desgarrador poema. Seguro se inspiró abrumado por la pena de ver pasar los buenos tiempos y la caída al vacío de los más mínimos valores.

Pero no pierdo la fe; quiero creer que se avecinan mejores días y que, por fin, este país podrá mirar a los ojos a los herederos de los asesinados y decirles que fuimos dignos de su sacrificio.