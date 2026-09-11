Momento de grandeza

Momentos desesperados requieren medidas desesperadas y esa es exactamente la situación fiscal de Colombia en la actualidad. El país está al borde de entrar a una crisis económica sin precedentes, heredada en gran parte por el derroche sin límites que hizo el gobierno Petro, el cual empeñó el país para intentar robarse las elecciones.

La deuda de $1.150 billones que hoy tiene al país la debemos pagar todos y acá es donde se requiere la grandeza de los legisladores para aprobar medidas que son impopulares, pero que de no hacerse se compromete la estabilidad de la Nación en los años venideros.

Una de las críticas que siempre ha recibido el sistema tributario colombiano es su ineficiencia y complejidad. Mientras en los países exitosos de ingresos altos los impuestos están enfocados en las personas naturales (ciudadanos comunes y corrientes) y no en las empresas, nosotros tenemos todo al revés: la tasa de tributación empresarial más alta de la OCDE y la segunda más baja en cuanto a personas naturales.

La reforma que propone el gobierno de Abelardo de la Espriella, no solo disminuye el gasto y aumenta los recursos para salir de la crisis que nos dejó el Gobierno Petro, sino que también corrige las ineficiencias del sistema, bajando los tributos a las empresas del país y recargando el recaudo en las personas naturales… la fórmula que ha funcionado en los países desarrollados.

El problema aparece en el momento en que, apenas se conoció el texto de la reforma, la mayoría de congresistas, incluso los de los partidos de derecha, anunciaron que no iban a apoyar la iniciativa porque “afecta a la clase media del país”, cuando la realidad es totalmente diferente. Por ejemplo, los aumentos en las cotizaciones a la salud solo aplicarán para las personas con ingresos superiores a 4 salarios mínimos que, si nos guiamos por las cuentas del Dane, de vivir solos terminan siendo clase alta pues tienen ingresos superiores a los $5,3 millones mensuales. Para quienes ganen hasta dos salarios mínimos, que son el 90% de los trabajadores del país, la cosa no va a cambiar.

Si bien la iniciativa también busca aumentar al 19% el IVA a algunos productos como el café y el azúcar, lo cierto es que los hogares de más altos ingresos son los que más se benefician de no pagar impuestos a estos productos. Presten atención al siguiente ejemplo: una libra de café en un barrio humilde cuesta $25.000, mientras que en el supermercado más costoso puede llegar a valer $55.000. Con el IVA del 19%, el del barrio humilde va a pagar $4.750 de más por el impuesto, llevando la libra de café a $29.750; mientras que el adinerado va a pagar $65.450 por el café, siendo $10.450 el impuesto. Acá lo que hay que tener en cuenta no es que el de plata va a pagar el doble del impuesto que el humilde, sino que al humilde le van a devolver lo que pagó por IVA, por lo que los que más tienen son los únicos que van a terminar pagando más con el tributo. Si eso no es progresividad tributaria, no sé qué lo es.

La Ley de Rescate Económico es una ampliación y profundización de la reforma tributaria que presentó el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y que desencadenó en el estallido social que terminó poniendo a Petro como presidente en 2022. Recuerdo tanto que en aquel momento Carrasquilla aseguró que con esa reforma no se iban a necesitar más en el país, pero los legisladores, ni la ciudadanía, estuvieron a la altura del momento.

Hoy la historia y la necesidad vuelven a hacer un llamado a los congresistas para que tomen las decisiones necesarias. Colombia no puede pretender ser una Nación con gastos de país rico e ingresos de tercermundista. Entre todos debemos poner para sacar al país adelante y la mejor forma de hacerlo es teniendo en cuenta los ingresos reales de los trabajadores.

Puede que a muchos no les guste la idea de que si ganan más de $5,3 millones al mes son clase alta, pero en un país tan desigual como Colombia, donde solo el 3,3% de la población es considerada clase alta y donde más del 70% de los trabajadores gana menos del salario mínimo, tener ingresos de más de 3 salarios mínimos es un privilegio y hay que aportar a quienes más los necesitan.

Ojalá que los congresistas estén a la altura de la situación que enfrenta el país y que no terminen convirtiendo la Ley de Rescate Económico en una nueva oportunidad de campaña política de cara a las elecciones regionales que vienen el próximo año. Sé que es difícil, pero soñar no cuesta nada.