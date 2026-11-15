Gobierno De La Espriella da fecha clave sobre aumento del salario mínimo: esto se sabe

La discusión en Colombia ha comenzado a centrarse en uno de los temas más sensibles para los hogares y el sector productivo del país: el incremento del salario mínimo para 2027.

Esto representa el primer ajuste salarial bajo la administración del presidente Abelardo de la Espriella, escenario que genera altas expectativas sobre el rumbo de las políticas de empleo, el costo de vida y la estabilidad de la economía nacional.

A medida que se acercan las últimas semanas del año, los diferentes actores involucrados —Gobierno Nacional, gremios empresariales y centrales obreras— preparan sus posturas en medio de un panorama macroeconómico desafiante. A continuación, se detallan las fechas clave del cronograma oficial, las primeras proyecciones de los analistas y los puntos centrales del debate.

Fecha clave sobre el incremento del salario mínimo

El proceso de concertación salarial se rige por la normatividad vigente y un cronograma estricto que busca agotar las instancias de diálogo antes de finalizar el año. Las fechas determinantes son las siguientes:

18 de noviembre: Instalación formal de la mesa tripartita de concertación con la participación de representantes del Gobierno, los empresarios y los trabajadores.

30 de noviembre: Publicación oficial del dato de productividad total de los factores por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

5 de diciembre: Divulgación del dato de inflación de noviembre por parte del DANE, indicador vital para medir el costo de vida reciente.

15 de diciembre: Primer plazo legal establecido por la ley para alcanzar un acuerdo concertado entre las partes en la Comisión Permanente de Concertación.

16 y 17 de diciembre: Presentación y revisión de las salvedades de los sectores que no logren un consenso inicial.

Del 18 al 29 de diciembre: Desarrollo de posibles reuniones extraordinarias e intentos de mediación final.

Del 18 al 29 de diciembre: Desarrollo de posibles reuniones extraordinarias e intentos de mediación final. 30 de diciembre: Fecha límite institucional para que el Gobierno Nacional expida el decreto que fija el aumento oficial del salario mínimo, en caso de que no exista un acuerdo entre los actores.

¿Qué se sabe sobre las cifras de incremento del salario mínimo?

El salario básico vigente en Colombia se ubica en $1.750.905, los cuales, al sumarse el auxilio de transporte fijado en $249.095, totalizan un ingreso de $2.000.000 mensuales para los trabajadores que devengan este concepto. Partiendo de esta base, la discusión para el ajuste de 2027 enfrenta posturas divididas.

Por un lado, las centrales obreras y sindicatos insisten en la necesidad de garantizar un incremento que proteja el poder adquisitivo de los hogares frente a la inflación acumulada y el encarecimiento de servicios esenciales.

Por otro lado, los centros de pensamiento y los gremios económicos abogan por una decisión estrictamente técnica. Entidades como Bancolombia, Davivienda y Corficolombiana han estimado inicialmente un rango de incremento responsable que oscila entre el 8% y el 9%, condicionado por el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la productividad laboral.