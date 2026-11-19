Desde las 12:00 de la madrugada de este 19 de noviembre de 2026, se han presentado múltiples temblores en Colombia.

La mayoría se han detectado en Santander y, por ahora, los demás han sido en Tolima. ¿De cuánto han sido las magnitudes y las profundidades? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 19 de noviembre de 2026

12:00 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 23 de San Antonio (Tolima) y a 26 de Chaparral (Tolima).

Estos han sido los otros temblores que se han confirmado en Colombia hoy 19 de noviembre de 2026

12:09 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 18 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Roncesvalles (Tolima).

12:15 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 19 de Roncesvalles (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

12:27 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 18 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Roncesvalles (Tolima).

1:22 a.m.

Epicentro: El Playón, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de El Playón (Santander), a 20 de Rionegro (Santander) y a 22 de Matanza (Santander).

1:25 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 10 de Aratoca (Santander).

1:32 a.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Jordán (Santander), a 6 de Los Santos (Santander) y a 7 de Aratoca (Santander).

1:59 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 9 de Villanueva (Santander).

5:32 a.m.

Epicentro: Betulia, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 128 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Betulia (Santander), a 8 de Zapatoca (Santander) y a 14 de San Vicente de Chucurí (Santander).

7:33 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profunddiad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Los Santos (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).