Según cifras del Ministerio de Educación Nacional (a través del sistema SPADIES), aproximadamente 4 de cada 10 estudiantes que ingresan a la educación superior en el país no logran culminar sus estudios. A este panorama se suma una contracción demográfica acelerada y una alarmante crisis de salud mental pospandemia: estudios recientes en el ámbito académico nacional señalan que más del 50 % de los jóvenes universitarios han manifestado síntomas severos de ansiedad o estrés académico que amenazan su continuidad formativa.

Durante décadas, prevaleció en el sector una visión caduca: creer que el rigor académico se medía por la severidad de los filtros o por la cantidad de obstáculos que se le imponían al estudiante. Trámites burocráticos engorrosos, respuestas tardías, procesos inflexibles y una postura institucional distante convirtieron a muchas universidades en verdaderos "palos en la rueda" para los proyectos de vida de sus jóvenes. Hoy, en un país golpeado por la desigualdad y con una juventud que exige empatía y flexibilidad, esa postura no solo es anacrónica; es insostenible.

Las Instituciones de Educación Superior (IES) debemos asumir con urgencia el rol de aliadas estratégicas y facilitadoras. La experiencia universitaria no se agota en la adquisición de créditos o conocimientos técnicos; abarca la estabilidad emocional, la orientación vocacional y la construcción de un proyecto de vida integral. Para frenar la sangría de la deserción, es imprescindible consolidar sistemas de consejería y acompañamiento estudiantil caracterizados por la alerta temprana. No se trata de reaccionar cuando el estudiante ya ha decidido desertar, sino de monitorear, escuchar e intervenir a tiempo, removiendo las barreras financieras, académicas o emocionales que frenan su progreso.

Este cambio de paradigma exige, además, un compromiso innegociable con la excelencia en el servicio al cliente interno. Los estudiantes no son receptores pasivos; son los protagonistas de nuestro ecosistema. Datos globales de inteligencia de mercado en educación demuestran que más del 80 % de los aspirantes a una carrera universitaria toman su decisión final basándose en las recomendaciones directas de amigos, familiares o egresados, por encima de cualquier pauta publicitaria.

En un entorno sordo a las grandes campañas de mercadeo, el 'voz a voz' genuino es la estrategia de posicionamiento más sólida, ética y rentable. Ninguna pauta publicitaria puede compensar la frustración de un estudiante desatendido; así como ninguna campaña supera el impacto transformador de un alumno que se siente respaldado, comprendido y orgulloso de su institución.

El verdadero prestigio de una universidad no reside en la cantidad de aspirantes que deja afuera en la puerta, sino en su capacidad para tomar el talento de quien entra, acompañarlo en sus momentos de vulnerabilidad y transformarlo en un líder para el país. Es hora de entender que no educamos para examinar ni para poner trabas; educamos para liberar el potencial humano y garantizar que ningún sueño se quede a mitad de camino.