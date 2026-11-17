Es curioso, porque justamente a esa edad, cuando hemos acumulado experiencia, superado dificultades y aprendido de nuestros errores, también empezamos a sentir que algunas decisiones tienen fecha de vencimiento.

Nos acostumbramos a pensar que a cierta edad ya deberíamos tener una estabilidad económica, una carrera consolidada, una familia organizada y un futuro prácticamente definido. Y cuando aparece la posibilidad de cambiar de trabajo, emprender, estudiar nuevamente o incluso comenzar una vida en otro país, muchas veces el miedo termina pesando más que las oportunidades.

Pero ¿quién dijo que existe una edad límite para construir un nuevo futuro?

A lo largo de mi trayectoria empresarial he tenido la oportunidad de conocer personas con historias muy diferentes. Profesionales que después de años de experiencia sienten que llegaron a un techo laboral, empresarios que buscan nuevas oportunidades y familias que, aun teniendo cierta estabilidad, se preguntan si realmente están construyendo el futuro que desean.

Y hay algo que encuentro en común: muchas veces no es la falta de oportunidades lo que detiene a las personas, sino el temor a perder lo que ya han construido.

Es comprensible. A los 20 años probablemente tenemos menos responsabilidades y estamos más dispuestos a asumir riesgos. Después de los 35, las decisiones suelen involucrar a una pareja, unos hijos, compromisos económicos y un estilo de vida que ha tomado años construir.

Sin embargo, hay una diferencia importante entre actuar con prudencia y permitir que el miedo decida por nosotros.

Hoy vivimos en un mundo donde las oportunidades ya no están limitadas a la ciudad o al país donde nacimos. La movilidad internacional, las nuevas dinámicas laborales y el acceso a la información han abierto posibilidades que hace algunas décadas parecían reservadas para unos pocos.

Cada vez encontramos más personas que consideran desarrollar su carrera en otro país, emprender en nuevos mercados o buscar mejores condiciones para sus familias. Y aunque estos caminos requieren preparación, recursos y sacrificios, también nos invitan a cuestionar una idea que durante años hemos aceptado: que la estabilidad consiste en permanecer siempre en el mismo lugar.

Para mí, la verdadera estabilidad no debería medirse únicamente por lo que tenemos hoy, sino también por nuestra capacidad de adaptarnos, crecer y construir oportunidades para el mañana.

Eso no significa que todos debamos renunciar a nuestro trabajo, vender nuestras pertenencias o salir del país. Significa entender que siempre podemos evaluar nuevos caminos y que una decisión importante merece ser analizada desde las posibilidades, no solamente desde los temores.

También creo que debemos cambiar la manera en que hablamos de empezar de cero. Una persona de 35, 40 o 50 años no comienza desde el mismo punto que alguien que apenas está descubriendo el mundo laboral. Lleva consigo conocimientos, relaciones, experiencias, equivocaciones y, sobre todo, una comprensión mucho más profunda de sus prioridades.

Ese recorrido tiene valor, incluso cuando decidimos tomar una dirección completamente diferente.

Quizás uno de los mayores desafíos de nuestra generación sea comprender que cambiar de rumbo no representa necesariamente un fracaso. A veces es precisamente una señal de crecimiento, de reconocer que nuestros sueños evolucionan y que las decisiones que fueron correctas hace diez años no tienen por qué seguir siendo las mejores para los próximos veinte.

Al final, más que preguntarnos si vale la pena empezar de nuevo después de los 35, deberíamos preguntarnos qué oportunidades podríamos estar dejando pasar por creer que ya es demasiado tarde.

Porque después de los 35, empezar de nuevo no significa llegar tarde. Significa tener la experiencia suficiente para elegir mejor hacia dónde queremos ir.