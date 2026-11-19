La espera de 13 años terminó y oficialmente llegó el estreno mundial de Grand Theft Auto VI, el videojuego anhelado por millones de personas a nivel mundial que esperaban por una nueva entrega de la saga que había lanzado su última edición en el año 2013.

En las primeras horas de los jugadores inmersos en 'Vice City', se han viralizado miles de clips donde dejan ver algunos detalles del juego. Entre ellos, aparecen algunos videos donde se evidencia la presencia de artistas colombianos que hacen parte de la banda sonora del mismo.

Aunque en el soudtrack oficial presentado por Rockstar Games solamente se había confirmado la participación de Kali Uchis, los jugadores han ido descubriendo que no es la única representante del país en la ambientación del videojuego.

¿Qué artistas colombianos aparecen en GTA VI?

Kali Uchis: la artista nacida en Estados Unidos, pero de padre colombiano y de crianza en Pereira, hace parte del soundtrack oficial con la canción 'Lárgate' junto a Helado Negro.

Feid: el cantante paisa dice presente en la radio del juego con su éxito 'Chorrito pa' las animas'. Su aparición ha generado reacciones entre varios streamers famosos.

Karol G: la artista antioqueña no se quedó atrás y también tiene una de sus canciones rondando por las emisoras del juego. Se trata de 'Makinón', una de las más populares de su carrera.

Joe Arroyo: una de las grandes sorpresas para los jugadores fue la aparición de un ícono de la música colombiana. Aparece con 'La Rebelión', poniendo en alto la bandera.