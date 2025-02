Más allá de la pantalla: cómo hacer del Internet un lugar seguro

Probablemente no todos son conscientes de la velocidad con la que Internet impulsó la revolución digital. Mientras que la revolución industrial tomó alrededor de un siglo para transformar el mundo, esta nueva era tecnológica ha generado cambios profundos en tan solo 40 o 50 años.

Estos avances han impactado la sociedad, la economía, la industria, las ciudades y muchos otros aspectos que, a veces, parecen lejanos para las personas del común. En ese contexto, hoy 11 de febrero, se celebra el Día del Internet Seguro, y me pareció una oportunidad ideal para escribir sobre su importancia y reflexionar en torno a los desafíos que implica su uso responsable.

En 1995, Bill Gates, cofundador de Microsoft, predijo que el Internet transformaría radicalmente la vida de las personas, facilitando la publicación de información y la comunicación global. Claramente, no estaba lejos de la realidad, y por ello, en 2004, se inició la celebración de esta efeméride, una iniciativa que busca concienciar a la sociedad sobre la importancia de un entorno digital más seguro para todos, especialmente para nuestros niños y jóvenes.

Personalmente, siempre he pensado que las creaciones humanas nacen de la colaboración o surgen para solucionar un problema. Sin embargo, es imposible limitar la creatividad, que en algunos casos puede ser dañina, cuando ciertas personas utilizan los inventos para manipular su impacto. Internet no es la excepción: un medio diseñado para mejorar y facilitar la comunicación también se ha convertido en una herramienta para vulnerar y perjudicar a personas y empresas.

Por otro lado, no podemos satanizar la tecnología ni criticar el Internet sin reconocer sus beneficios. Basta con recordar la ayuda que nos brindó en plena pandemia: permitió que nuestros hijos continuaran su educación, que muchos de nosotros mantuviéramos nuestro trabajo y que numerosas familias pudieran hacer seguimiento de sus seres queridos hospitalizados, muchas veces con comunicación directa.

Ahora, como ciudadanos y usuarios de Internet, es nuestra responsabilidad conocer los riesgos que afrontamos al abrir un correo electrónico, acceder a una página web o crear una contraseña para ingresar a algún portal en línea. Solo podremos mitigar estos riesgos a través del aprendizaje: tomando los entrenamientos que muchas veces nuestras empresas nos recomiendan, realizando cursos gratuitos y leyendo las recomendaciones de los portales al crear cuentas personales.

Por último, no quiero dejar pasar esta ocasión para compartirles un poco acerca de Internet Safety for Kids and Families, un programa que diseñó Trend Micro, para que niños y seres queridos lo apliquen diariamente en el uso de Internet y así mantengan una buena higiene digital. Si bien este contenido se implementa directamente en algunos países, el material está disponible para que familias e instituciones educativas lo utilicen y aprovechen, gracias a Internet.

Este desafío seguirá creciendo, porque la tecnología avanza constantemente y la inteligencia artificial está al alcance de todos. Sin embargo, no podemos ser rehenes del miedo; debemos prepararnos para afrontarlo con conocimiento y aprovechar lo positivo de esta herramienta manteniendo su buen uso.