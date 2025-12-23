Teniente de la Policía fue enviado a prisión por intimidar, hostigar y abusar a una subalterna

La Fiscalía General de la Nación confirmó que un teniente coronel de la Policía Nacional fue privado de la libertad por orden judicial, tras ser señalado de haber abusado sexualmente de una subalterna en el departamento de Cundinamarca.

La decisión se adoptó luego de que el ente de control presentara elementos materiales probatorios que comprometerían la responsabilidad del oficial en los hechos investigados.

De acuerdo con la Fiscalía, el teniente coronel identificado como Cristhiam Camilo Villamil Benavides habría utilizado su cargo como comandante del Distrito N.° 2 Sabana del Departamento de Policía de Cundinamarca para intimidar y ejercer violencia sexual contra una auxiliar bachiller que se encontraba bajo su subordinación.

Las investigaciones indican que, durante varios días, el oficial la habría seguido, hostigado y realizado insinuaciones de carácter sexual.

Los hechos más graves se habrían registrado el pasado 8 de diciembre, cuando el oficial presuntamente citó a la joven a uno de los alojamientos del Distrito de Policía de Zipaquirá.

Según la investigación, Villamil Benavides tenía pleno conocimiento del estado de indefensión de la víctima y, en esas circunstancias, la habría agredido sexualmente.

En el desarrollo del proceso, adelantado con un enfoque diferencial y de género, las autoridades establecieron que el uniformado habría amenazado a la auxiliar con afectar su carrera dentro de la institución si llegaba a denunciar lo ocurrido.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Cundinamarca imputó al teniente coronel los delitos de acceso carnal violento agravado y acoso sexual.

El procesado no aceptó los cargos durante la audiencia y como medida preventiva, se ordenó su reclusión en un centro de detención destinado a miembros de la Policía Nacional, mientras avanza el proceso judicial en su contra.