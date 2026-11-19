Un nuevo escándalo sacude al Pacto Histórico por la sospecha de que la congresista Luz Verónica Estrada Holguín habría presentado títulos falsos para acceder a un cargo.

La propia Universidad Nacional con sede en Medellín indicó que no expidió el diploma de Estrada en el que dice que es ingeniera de minas y metalúrgica. Se menciona, incluso, que presuntamente hubo falsificación de firmas y no hay registros de que ella haya cursado la carrera.

Luz Verónica nunca estudió en la Universidad Nacional

En diálogo con Noticias RCN, el secretario general de la institución, Édgar Cortés, detalló cómo fue el proceso de verificación que terminó revelando esta irregularidad.

Por un lado, fue enfático en asegurar que la universidad no expidió el diploma en cuestión. Además, explicó que las verificaciones frecuentes de títulos se realizan cuando llegan notificaciones de colegios profesionales o instituciones de salud que requieren confirmar la autenticidad.

El caso de Estrada salió a la luz cuando la institución activó su protocolo de verificación habitual. De acuerdo con lo mencionado por Cortés, el diploma contiene fecha de expedición el 16 de noviembre de 2021, pero el número que aparece en la parte inferior corresponde a un graduando que se tituló el 24 de agosto de 2011.

Los caminos legales tras la falsificación

“Hasta donde nosotros sabemos, no hay registro de que ella haya estudiado en la universidad", señaló el secretario general al ser consultado sobre si alguna vez estuvo matriculada.

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La dirección de registro de la universidad confirmó que, tras revisar exhaustivamente sus archivos, no existe ningún indicio académico de la congresista.

Ante esta situación, la UNAL anunció que procederá acorde al protocolo establecido para casos de esta índole. Cortés informó que se radicará una denuncia ante la Fiscalía y recordó que en 2025 hubo un incidente similar que terminó en las instancias judiciales.

Por último, el secretario destacó que el diploma universitario es un título o valor de gran importancia: “Quien exhibe un diploma de la Universidad Nacional, está dando fe de que fue una persona que rigurosamente siguió todos los procesos”.