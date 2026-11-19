El jueves, 19 de noviembre, se conmemora el Día Internacional del Hombre, una fecha en la que se promueve el cuidado y la prevención de enfermedades entre los varones.

Solo en Colombia se reportan 89.281 casos prevalentes de cáncer de próstata y 7.288 nuevos casos, en promedio, cada año. De ellos, 4.149 resultan en muertes asociadas a la enfermedad.

Javier Pabón, sobreviviente a un diagnóstico de cáncer, destacó “la importancia de someterse a la prueba cada año y perder el miedo, dejar de pensar que asistir al urólogo es exclusivamente someterse a un tacto rectal. Desde que fui diagnosticado, supe en qué nivel estaba, supe que se había detectado a tiempo y supe cuál era mi tratamiento y cuáles eran mis posibilidades”.

A dos meses de ser operado, celebra que su vida siga “común y corriente, como era antes” de la detección del cáncer. Sin embargo, su caso parece excepcional.

Uno de cada cuatro pacientes es diagnosticado de forma tardía:

Aunque el de la próstata “es un examen que toma cinco o diez minutos en consulta”, la uróloga Camila Tunjano destaca que “permite diagnosticar el cáncer de manera temprana e impactar, significativamente, las oportunidades de tratamiento”.

Se estima que el 87% de los hombres entre los 50 y los 59 años conocen el examen, pero solo el 37% ha accedido a él; lo que ha generado que uno de cada cuatro casos sea diagnosticado de forma tardía:

“El cáncer de próstata es la primera causa de cáncer en la población masculina y es la segunda causa de mortalidad por cáncer. Es una cifra de peso. Pero un cuarto de los pacientes, o 25%, son diagnosticados en estadios avanzados, cuando el cáncer se ha extendido a otros órganos”, advirtió Tunjano.

De ser detectado a tiempo, hay un 90% de probabilidad de supervivencia:

Estudios demuestran que hay un 90% de probabilidad de supervivencia si la enfermedad es diagnosticada a tiempo. Además, “hay muchas alternativas de tratamiento que buscan ralentizar el progreso de la enfermedad y garantizar que el paciente no solo viva más, sino también tenga una mejor calidad de vida”.

La uróloga Sandra García alertó que “la mayoría de los pacientes y dependiendo de otros factores, como la edad y enfermedades asociadas, pueden llegar a presentar disfunción eréctil, que puede ser leve, moderada o severa. De esto depende qué tan fácil será recuperar la función eréctil”.

Sin embargo, genera tranquilidad el uso de tecnología, como el robot Da Vinci de la Fundación Santa Fe, que ha participado de 1.700 intervenciones de éxito, acompañando a los especialistas que requieren de mayor precisión, lo que, entre otros, permite reducir las secuelas.