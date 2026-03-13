Avowed llegó a PS5: ¿vale la pena volver a las Tierras Vivientes? | Reseña completa

Avowed, el nuevo RPG de fantasía de Obsidian Entertainment, aterrizó en PlayStation 5 el 17 de febrero de 2026 tras un año como exclusivo de Xbox y PC, acompañado de una actualización de aniversario con novedades y contenido extra.

Después de muchas horas explorando las Tierras Vivientes de Eora pude llegar a una conclusión objetiva: es una experiencia sólida, ambiciosa y muy bien construida que divierte, aunque quizá no llegué a obsesionar.

Aun así, es uno de esos títulos que vale la pena tener en el catálogo para pasar largas horas disfrutando después de un día de trabajo o estudio extenuante.

Nuevas mejoras que conquistan al jugador antiguo y seducen al nuevo

Antes de contarte de qué va el juego, sin caer en spoilers, debes saber que, aunque Avowed fue lanzado inicialmente en febrero de 2025 principalmente para Xbox y PC, las Tierras Vivientes también se extendieron a PlayStation 5 con importantes novedades que buscan conquistar al jugador antiguo y, sin duda alguna, seducir al nuevo.

Y es que, junto a su aterrizaje en la consola de Sony, Avowed también recibió una actualización de aniversario cargada de pequeños detalles de fina coquetería que hacen la diferencia.

Comenzando con la inclusión de New Game +, que permite vivir nuevamente la aventura sin perder todo tu progreso; un modo foto tan detallado como adictivo para el ojo del jugador; tres nuevas razas jugables que puedes cambiar durante la partida gracias al nuevo espejo mágico y un arma adicional que facilita más de un enfrentamiento en las Tierras Vivientes.

Son añadidos que no solo premian a quienes regresan después de un año a este mágico mundo, sino que hacen que la experiencia se sienta más robusta para quienes apenas están dando sus primeros pasos en Eora.

Eora: Un mundo rico, pero emocionalmente distante

Ahora bien, adentrándonos en detalles más técnicos desde mi experiencia como jugadora nueva en este mundo virtual creado por Obsidian Entertainment, y que gracias a Xbox Colombia pude experimentar, vale la pena hablar de su historia y de cómo funciona su mundo.

El jugador asume el papel del elegido encargado de investigar una tierra afectada por un virus que lo corrompe todo. La premisa es interesante y el mundo está bien construido, pero el conflicto no alcanza ese nivel emocional que logra conectar a nivel historia con el jugador, al menos no lo hizo conmigo.

La voz que invade la mente del protagonista puede resultar insistente al inicio y un tanto confusa, aunque con el paso de las horas adquiere sentido dentro de la narrativa.

Libertad de exploración sin encasillarse en una clase fija

Una de las cosas que más destacan del título es que permite explorar y desarrollar al personaje sin obligar al jugador a elegir una clase fija. Se pueden mezclar habilidades mágicas con armas de fuego y espadas, lo que fortalece la estrategia de combate a medida que se avanza por el territorio, hasta encontrar un estilo de juego que se adapte por completo a cada jugador o al combate que se está por enfrentar.

Así mismo, el hecho de cambiar algunos aspectos en la historia dependiendo de la forma en la que interactúas con los personajes resulta interesante y llamativa, incluso divertida. Sin entrar en detalles para no hacer spoiler, en más de una ocasión creí hacer lo correcto para mí propia narrativa y terminó siendo todo lo contrario.

El dilema de la perspectiva: ¿Inmersión o precisión?

Uno de sus mayores aciertos es permitir la alternancia entre primera y tercera persona de manera fácil y práctica, algo clave para quienes no disfrutan del todo la cámara en primera persona, como yo.

Sin embargo, el equilibrio no es perfecto. A lo largo de esta experiencia pude experimentar ambas opciones y me percaté de algo importante. En tercera persona se pierde algo de precisión en el combate y, sobre todo, visibilidad, pese a que el jugador tiene un panorama más amplio.

En más de una ocasión es fácil dejar pasar loot simplemente porque no se aprecia bien en pantalla, mientras que en primera persona el combate se siente más exacto y con mejor control de los ataques.

Sin embargo, en cuanto al entorno y los recorridos por tierra, la implementación de una visión en tercera persona permite apreciar mucho mejor el paisaje, la ambientación y el arte de estas mágicas tierras.

La interfaz: Un oasis de orden en el caos

La interfaz es, sin duda, uno de los puntos más fuertes de Avowed: completa, clara y fácil de usar, sin saturar de información. Todo está donde debe estar.

Aplaudo especialmente que, a diferencia de muchos RPG que obligan a buscar fuentes mágicas o puntos de guardado para sentirse seguros antes de un enfrentamiento, aquí basta con abrir el menú y elegir “guardar partida”. Esto hace que todo se sienta menos amenazador y más disfrutable. Además, poder definir la frecuencia del autoguardado es un detalle excelente que demuestra cuidado por la experiencia del jugador.

Cuando el idioma se convierte en barrera

Sin embargo, pese a llevar un año en el mercado y con la posibilidad de tomar cartas en el asunto con el lanzamiento a PS5 y una nueva actualización de aniversario como novedad, el juego no cuenta con doblaje al español, una opción que, según pude ver en redes sociales, muchos jugadores antiguos han pedido a gritos.

Para quienes juegan lejos del televisor o prefieren una experiencia más relajada y amena, depender completamente de la lectura puede volverse cansado, especialmente considerando la gran cantidad de opciones de diálogo que ofrece el título y que resultan importante en el desarrollo de la historia que estás forjando, porque sí, cada decisión cuenta al final, incluso aquellas que tomas en misiones secundarias.

Y antes de que las críticas lluevan, se entiende por completo que es un RPG en donde por su naturaleza el diálogo siempre va a destacar, pero ¿alguien quiere pensar en los jugadores hispanohablantes? No es un capricho, es una barrera real para parte del público hispanohablante que juega en consola desde el sofá, no frente a un monitor.

Veredicto

Con mejoras gráficas y de rendimiento, nuevas opciones jugables, mayor personalización y la inclusión de New Game +, Avowed reafirma su ambición que busca atraer una vez más a jugadores antiguos y acaparar la atención de los nuevos. Es un RPG competente, entretenido y bien diseñado, con sistemas lo suficientemente sólidos como para sostener muchas horas de exploración.

Puede que no se convierta en el nuevo rey del RPG moderno, pero Avowed demuestra que todavía hay espacio para aventuras de fantasía que privilegian la exploración, la libertad del jugador y el placer simple de perderse durante horas en otro mundo mientras avanzas hacia tu objetivo final.