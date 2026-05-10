CANAL RCN
Colombia Video

Juan Manuel Santos reveló cómo logró unirse a Germán Vargas Lleras pese a sus diferencias

El expresidente reveló detalles de su vínculo con el líder político y cómo llegaron a conformar su fórmula presidencial.

Noticias RCN

mayo 10 de 2026
03:34 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Colombia sigue lamentando la pérdida de Germán Vargas Lleras, quien falleció el pasado viernes 8 de mayo tras luchar durante casi una década contra un meningioma benigno y otras afectaciones en su salud.

Distintos líderes políticos, de diferentes sectores, se han pronunciado ante su partida ya que han exaltado su legado y el amplio trabajo que desarrolló por todo el territorio nacional.

Este fue el caso del expresidente Juan Manuel Santos, quien reveló, a Noticias RCN, detalles del vínculo que logró formar con el dirigente político tras tener amplias diferencias.

Carlos F. Galán despidió a Germán Vargas recordando la lucha compartida junto a su padre
RELACIONADO

Carlos F. Galán despidió a Germán Vargas recordando la lucha compartida junto a su padre

Juan Manuel Santos recordó a Germán Vargas Lleras

La historia de Germán Vargas Lleras no es ajena a la del expresidente Juan Manuel Santos, quienes fueron opositores en el año 2010 al competir en las elecciones presidenciales de aquella época.

Sin embargo, tiempo después, Santos convirtió a Vargas Lleras en uno de sus más fuertes aliados en el Ministerio del Interior de Justicia, de Vivienda y finalmente en la vicepresidencia.

Su amistad es objeto de admiración, pues muy poco se ve en política la unión de quienes son fervientes opositores. Pese a que ambos dieron a conocer sus más grandes diferencias, fueron más las coincidencias que los llevaron a trabajar juntos por todo el país.

Así lo definió el expresidente, quien recordó con gracia el carácter de Vargas Lleras al resaltar los beneficios de su temperamento para ejecutar las acciones dentro de su política nacional.

“Tenía mucho carácter, fue un gran ejecutor, buen amigo, leal funcionario (...) un poco cascarrabias, eso sí, pero muchas veces ese temperamento ayudó muchísimo para que las cosas funcionaran”, aseguró.

El homenaje de José Antonio Vargas Lleras a su hermano Germán: ‘El Guerrero’
RELACIONADO

El homenaje de José Antonio Vargas Lleras a su hermano Germán: ‘El Guerrero’

Juan Manuel Santos exaltó las banderas que defendió junto Germán Vargas Lleras

De igual manera, el expresidente recordó algunas de las banderas que, junto a Germán Vargas, logró impulsar principalmente sobre las políticas de vivienda.

“Ahí hizo una labor extraordinaria, no solamente por las casa gratis que repartimos por todo el país, sino también con ese programa de ‘Mi casa ya’ que fue muy exitoso”.

“Siempre luchó con entusiasmo y con pasión por lograr sus objetivos. Esa pasión con que él asumió sus responsabilidades, su trabajo y los resultados maravillosos que obtenía”, finalizó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Germán Vargas Lleras

Carlos F. Galán despidió a Germán Vargas recordando la lucha compartida junto a su padre

Masacres en Colombia

Masacre en Pueblo Viejo, Magdalena, dejó cuatro muertos y dos heridos de gravedad

Asesinatos en Colombia

Ministro de Defensa reveló nuevos datos relacionados con el crimen del periodista Mateo Pérez

Otras Noticias

Giro de Italia

Final de 'foto-finish' en la tercera etapa del Giro de Italia: la victoria fue para el francés Paul Magnier

El uruguayo Thomas Silva se mantuvo en el primer lugar de la general; mientras que el colombiano Egan Bernal sigue de tercero a 4 segundos del líder.

Venezuela

Desenterraron a Víctor Quero, el preso político cuya muerte fue silenciada por el régimen: su madre lo reconoció

La madre del preso político había denunciado su desaparición meses atrás. Después de varios meses el régimen reconoció su muerte.

Enfermedades

Este es el ratón de cola larga, especie transmisora de la cepa Andes del hantavirus

Bogotá

Festival del Arroz 2026 en Bogotá: más de 60 restaurantes con platos desde $15.000

FIFA

¿Pegó mal una lámina del álbum del Mundial? Este truco promete despegarla sin romperla