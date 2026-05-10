Juan Manuel Santos reveló cómo logró unirse a Germán Vargas Lleras pese a sus diferencias

Colombia sigue lamentando la pérdida de Germán Vargas Lleras, quien falleció el pasado viernes 8 de mayo tras luchar durante casi una década contra un meningioma benigno y otras afectaciones en su salud.

Distintos líderes políticos, de diferentes sectores, se han pronunciado ante su partida ya que han exaltado su legado y el amplio trabajo que desarrolló por todo el territorio nacional.

Este fue el caso del expresidente Juan Manuel Santos, quien reveló, a Noticias RCN, detalles del vínculo que logró formar con el dirigente político tras tener amplias diferencias.

Juan Manuel Santos recordó a Germán Vargas Lleras

La historia de Germán Vargas Lleras no es ajena a la del expresidente Juan Manuel Santos, quienes fueron opositores en el año 2010 al competir en las elecciones presidenciales de aquella época.

Sin embargo, tiempo después, Santos convirtió a Vargas Lleras en uno de sus más fuertes aliados en el Ministerio del Interior de Justicia, de Vivienda y finalmente en la vicepresidencia.

Su amistad es objeto de admiración, pues muy poco se ve en política la unión de quienes son fervientes opositores. Pese a que ambos dieron a conocer sus más grandes diferencias, fueron más las coincidencias que los llevaron a trabajar juntos por todo el país.

Así lo definió el expresidente, quien recordó con gracia el carácter de Vargas Lleras al resaltar los beneficios de su temperamento para ejecutar las acciones dentro de su política nacional.

“Tenía mucho carácter, fue un gran ejecutor, buen amigo, leal funcionario (...) un poco cascarrabias, eso sí, pero muchas veces ese temperamento ayudó muchísimo para que las cosas funcionaran”, aseguró.

Juan Manuel Santos exaltó las banderas que defendió junto Germán Vargas Lleras

De igual manera, el expresidente recordó algunas de las banderas que, junto a Germán Vargas, logró impulsar principalmente sobre las políticas de vivienda.

“Ahí hizo una labor extraordinaria, no solamente por las casa gratis que repartimos por todo el país, sino también con ese programa de ‘Mi casa ya’ que fue muy exitoso”.

“Siempre luchó con entusiasmo y con pasión por lograr sus objetivos. Esa pasión con que él asumió sus responsabilidades, su trabajo y los resultados maravillosos que obtenía”, finalizó.