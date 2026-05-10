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Expertos revelan qué debe revisar antes de sacar la licencia de conducción en Colombia

Expertos recomiendan revisar la calidad de la academia, la seguridad y la formación práctica antes de sacar la licencia de conducción en Colombia.

Licencia de conducción en Ride Pro
Foto: Ride Pro

Noticias RCN

mayo 10 de 2026
04:26 p. m.
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Obtener la licencia de conducción en Colombia es uno de los pasos más importantes para quienes desean movilizarse en carro o motocicleta de manera legal.

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Sin embargo, expertos advierten que el proceso no debe verse únicamente como un trámite obligatorio, sino como una formación que puede marcar la diferencia en la seguridad vial y en la forma de conducir durante toda la vida.

Uno de los errores más comunes entre quienes buscan sacar la licencia por primera vez es elegir la academia únicamente por el precio. Aunque muchas personas buscan ahorrar dinero, especialistas aseguran que una formación deficiente puede traer consecuencias más adelante, especialmente cuando el conductor enfrenta situaciones reales en la vía.

La academia sí hace la diferencia

Expertos recomiendan escoger centros de enseñanza que ofrezcan confianza, buena infraestructura y formación técnica tanto en teoría como en práctica.

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Además, destacan que una buena academia debe contar con instructores capacitados y espacios adecuados para el aprendizaje progresivo. Por ejemplo, algunas instituciones especializadas disponen de pistas de entrenamiento controladas, donde los estudiantes desarrollan habilidades básicas antes de enfrentarse al tráfico de la ciudad.

En el caso de academias como Ride Pro, los alumnos practican en pistas diseñadas especialmente para fortalecer las bases de conducción de manera segura.

Seguridad y tecnología son claves en el aprendizaje

Otro aspecto importante es revisar el estado de los vehículos o motocicletas utilizados durante la formación. Los expertos recomiendan optar por academias que tengan flotas modernas, buen mantenimiento y tecnología actual en sistemas de frenado y seguridad.

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También recalcan la importancia de los elementos de protección personal. Cascos certificados, chaquetas especiales, guantes y rodilleras pueden hacer una gran diferencia durante el aprendizaje.

Ride Pro la escuela que busca marcar la diferencia en Colombia

En Colombia, cada vez más personas buscan escuelas de conducción que no solo les permitan obtener la licencia, sino también aprender de manera profesional y segura.

Bajo esa premisa, Ride Pro se ha posicionado como una de las academias especializadas que apuesta por altos estándares de formación, inspirados en el modelo europeo de enseñanza para conductores.

La escuela cuenta con instructores altamente capacitados, pistas de entrenamiento especializadas y vehículos diseñados para brindar una experiencia de aprendizaje más completa.

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