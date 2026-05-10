Vuelven los FCF Camps: así podrá entrenar como un jugador de la Selección Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol anunció el regreso de los esperados FCF Camps, un programa diseñado para que niños, niñas y jóvenes vivan una experiencia similar a la de los jugadores profesionales de la Selección Colombia.

La iniciativa, dirigida a participantes entre los 7 y 17 años, se desarrollará en las modernas sedes deportivas de la Federación en Bogotá y Barranquilla. Más allá de las prácticas de fútbol, el objetivo es brindar un espacio de formación integral donde también se fortalezcan valores como el trabajo en equipo, la disciplina y la convivencia.

Cada jornada estará acompañada por integrantes de los cuerpos técnicos de las selecciones juveniles de Colombia, quienes liderarán actividades enfocadas en el desarrollo técnico y humano de los participantes.

Así será la experiencia de los FCF Camps

Los FCF Camps buscan que los asistentes se sientan como verdaderos futbolistas profesionales. Durante el campamento, los participantes entrenarán en las mismas instalaciones utilizadas por las selecciones nacionales y contarán con diferentes beneficios.

El programa incluye alimentación especializada para deportistas, hidratación permanente, refrigerios y almuerzo durante toda la jornada. Además, cada participante recibirá dos uniformes completos conformados por camiseta, pantaloneta y medias.

También habrá póliza de accidentes personales y actividades especiales para padres de familia, que se realizarán los jueves de cada campamento.

Las categorías estarán divididas en iniciación (6-9 años), preinfantil (10-11), infantil (12-13), prejuvenil (14-15) y juvenil (16-17), tanto en rama masculina como femenina.

Giovanni Hernández será el invitado especial

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la presencia de Giovanni Hernández, recordado por su paso por la Selección Colombia y por haber sido campeón de la Copa América 2001.

Los FCF Camps se realizarán en Bogotá del 22 al 27 de junio, del 29 de junio al 4 de julio y del 27 de julio al 1 de agosto. En Barranquilla, el campamento será del 22 al 27 de junio, con jornadas de lunes a sábado entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Acá se puede inscribir: (LINK)