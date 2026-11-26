¿Lo mejor que le pudo pasar a GTA VI es no parecerse a GTA V? | Primeras impresiones
Después de trece años de espera, Rockstar decidió tomar un camino distinto al de su antecesor.
03:45 p. m.
Más de una década tuvo que pasar para dejar atrás la era de Grand Theft Auto V y regresar al caos en su sexta entrega. Sin embargo, quienes encendieron la consola para ingresar al juego se encontraron con algo muy distinto a lo que tenían en mente: muchos esperaban una versión más grande y ruidosa de lo mismo; en cambio, se toparon con una propuesta diferente. A algunos les encantó; a otros, no tanto.
Debo admitir que, aunque GTA ha estado presente en mi vida de forma más bien pasajera, Grand Theft Auto VI ha logrado despertar, al menos durante estas primeras horas, esa necesidad de meterme de lleno y recorrer cada rincón. Y tiene una explicación.
Con GTA V y sus antecesores, lo primero que pensaba era que se trataba de un espacio para desestresarme: entrar, armar caos y hacer cualquier cosa menos seguir la historia principal. De hecho, no recuerdo haber completado ni una sola misión.
Era mi saga favorita para no hacer nada y aun así pasarla bien: conducir respetando las reglas, sin pasarme un semáforo en rojo, para luego irme a la playa a desatar el caos. Pero, al final, todo se quedaba en eso.
Ese tipo de caos sin rumbo pasó a un segundo plano cuando llegó Red Dead Redemption 2. Ese juego se convirtió en mi refugio ideal frente al mundo real: su historia, su atmósfera, sus cinemáticas y cada detalle lograron quedarse dentro de mí.
¿Pero qué tiene que ver RDR2 con GTA? Se preguntarán. Mucho, les respondo. Por lo que he podido experimentar hasta ahora, Rockstar Games consiguió algo interesante con Grand Theft Auto VI: integrar, desde su lanzamiento, elementos de dos de sus mundos más emblemáticos en una misma entrega.
Algo diferente a lo que sucedió con GTA V, cuyos easter eggs relacionados con Red Dead Redemption 2 comenzaron a aparecer años después, a través de sus distintas actualizaciones.
Para no irnos tan lejos, basta con fijarnos en cómo nuestras acciones tienen consecuencias dentro del juego. «Ingrid, pero eso se ha hecho desde siempre». Sí, querido lector o lectora, pero no hablo solamente de lo que ocurre durante las grandes misiones, sino también de lo que sucede en el plano personal, especialmente en la convivencia entre Jason Duval y Lucía Caminos, sus protagonistas.
También está esa sensación de encontrarnos en un mundo vivo y reactivo que Rockstar ya había conseguido transmitir en RDR2, y que parece llevar a una escala mucho más ambiciosa en la que no se trata únicamente de tener un mapa enorme para recorrer, sino de sentir que hay algo más allá de lo que estamos haciendo en cada momento.
Al menos por ahora, GTA VI me está permitiendo disfrutar de esas dos formas de acercarme a los mundos de Rockstar: la posibilidad de perderse durante horas explorando y haciendo lo que uno quiera, pero también el interés por involucrarse en una historia y conectar con sus personajes.
Para serles sincera, yo ni siquiera tenía pensado comprarlo pronto; lo veía como un plan muy a futuro. Ignoré por completo cada una de las noticias y anuncios que lanzaban en torno a esta entrega por esa misma razón. Sin embargo, para mi sorpresa, las circunstancias me llevaron a probarlo en pleno lanzamiento mundial y terminó atrapándome por completo.
Sé que para los seguidores más tradicionales de la saga esta entrega puede resultar "woke", una etiqueta que parece haberse convertido en el recurso fácil para cuestionar cualquier cambio que no coincida con sus expectativas.
Pero créanme que, si golpean a un NPC, le vierten gasolina y le prenden fuego, van a sentir la misma adrenalina de las anteriores entregas: la policía pondrá en marcha todo un operativo para atraparlos, con helicópteros y hasta lanchas si están cerca del mar.
Lo cierto es que parte de esas críticas parecen ignorar que una franquicia también necesita evolucionar, incluso cuando eso implica revisar ciertos excesos que antes se justificaban bajo la idea de que todo estaba permitido por tratarse de un videojuego. No todo tiene que ser una sucesión de situaciones absurdas para que GTA siga siendo GTA.
Llevo menos de 30 horas de juego y todavía no salgo del primer capítulo. No siento que haga falta apurarme cuando hay tanto por descubrir; el mapa es monstruoso y me veo pasándome meses explorándolo con gusto.
Al final, creo que buena parte de la discusión está en lo que cada jugador esperaba encontrar después de trece años. Algunos querían más libertad para hacer lo que quisieran; yo terminé encontrando motivos para involucrarme en un mundo que antes habría recorrido sin prestar demasiada atención a su historia.
Criticar un lanzamiento de este tamaño es válido. No todos tienen que disfrutar los cambios ni estar de acuerdo con las decisiones de Rockstar. Sin embargo, el rechazo automático de una parte de su propia comunidad suele parecerme exagerado cuando se tiene en cuenta la magnitud de este proyecto y todo lo que se puede descubrir al darle una oportunidad sin llegar con demasiadas pretensiones.
Soy consciente de que quizás parte de mi entusiasmo también tiene que ver con mi relación particular con esta franquicia. No llegué a GTA VI con una lista de expectativas construidas durante años, sino con la curiosidad de descubrir qué podía ofrecerme. Y tal vez eso me permitió apreciar con otros ojos una evolución que no todos estaban esperando.
Si GTA VI hubiera sido apenas una versión vitaminada de GTA V, probablemente habría terminado siendo exactamente lo que muchos esperaban, pero no necesariamente lo que la franquicia necesitaba.
Quizás su mayor acierto fue entender que, después de tantos años, no tenía que seguir intentando ser el mismo videojuego para demostrar todo lo que todavía podía llegar a ser.