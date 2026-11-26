A mí me sigue indignando esa escena. Al comerciante que paga extorsión para poder abrir su negocio al día siguiente, ¿qué mensaje le manda un presidente que le da un puesto a su extorsionador en un acto público? Esa fue una decisión del hoy expresidente Petro, y al país le sobran razones para reprochársela.

Lo de Villavicencio vuelve urgente esa discusión. El carro bomba del 23 de noviembre dejó al menos 23 heridos. La Fiscalía investiga si alias «Antonio Medina» dio la orden. Esa responsabilidad la determinará la justicia. Lo que sí consta es que, en 2023, el gobierno de Petro reconoció a ese jefe disidente como representante para los acercamientos de la Paz Total. Le suspendieron las órdenes de captura cuando ya había vuelto a las armas. ¿Qué esperaba conseguir el entonces presidente al devolverle ese margen de maniobra a un hombre que ya había abandonado un proceso de paz?

El martes 24, el presidente Abelardo de la Espriella estuvo en Villavicencio tras el atentado, pasó por San José del Guaviare y llegó a Cartagena para ponerse al frente de la crisis de los rehenes. Tres ciudades en una jornada. En la madrugada, la Fuerza Pública rescató a quienes seguían retenidos. La Fiscalía imputó a dos detenidos por el secuestro de 87 personas. Eso es lo que le exijo a un presidente. Que llegue donde hace falta, tome decisiones y respalde a quienes tienen la responsabilidad de salvar vidas.

La diferencia va más allá del estilo. Muchos colombianos votamos por Abelardo para que el Estado volviera a ejercer su autoridad. Eso significa perseguir a los secuestradores, rescatar a los rehenes y llevar ante un juez a los presuntos responsables de un atentado. También significa que el Gobierno debe responder por lo que ocurra después de que se apaguen las cámaras. A los heridos de Villavicencio se les debe justicia. A los comerciantes que siguen pagando extorsiones se les debe seguridad. Ahí se juega el mandato que le dimos en las urnas.

Colombia tiene un respiro. En Cartagena, ese respiro fue volver a casa con vida. Ahora toca sostener esa decisión en cada ciudad donde una banda pretenda mandar a punta de amenazas. Se acabaron los tarimazos con delincuentes. Quien secuestre, extorsione o ponga una bomba debe quedar sometido al imperio de la ley.

@josiasfiesco