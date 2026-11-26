El cáncer gástrico continúa siendo uno de los principales desafíos de salud pública en el país. De acuerdo con cifras de GLOBOCAN 2022 y la Cuenta de Alto Costo, esta enfermedad es la principal causa de muerte por cáncer en Colombia. Además, más del 59% de los nuevos diagnósticos se presentan en hombres y se estima que siete de cada diez personas diagnosticadas fallecen.

Estas cifras ponen de manifiesto la importancia de fortalecer las acciones de prevención, promover hábitos saludables y facilitar la detección temprana.

¿Qué relación tiene una bacteria con el cáncer de estómago?

Uno de los factores asociados al desarrollo del cáncer gástrico es la infección persistente por Helicobacter pylori. En Colombia, se calcula que esta bacteria está presente en cerca del 80% de la población.

Sin embargo, tener la bacteria no significa que necesariamente una persona vaya a desarrollar cáncer. Lo importante es identificar la infección y recibir tratamiento oportuno cuando corresponda, pues su detección y manejo constituyen medidas relevantes para reducir el riesgo de esta enfermedad.

La alimentación también influye en el riesgo de desarrollar cáncer gástrico

Los hábitos alimenticios son otro aspecto que debe tenerse en cuenta. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el consumo elevado de sal está relacionado con un mayor riesgo de cáncer gástrico.

Por su parte, la Sociedad Americana del Cáncer destaca la importancia de mantener una alimentación saludable, que incluya frutas, verduras y granos integrales. También recomienda reducir o eliminar el consumo de carnes rojas, bebidas azucaradas, productos ultraprocesados y alcohol.

¿Cuáles son las señales de alerta que no se deben ignorar?

La prevención no debe comenzar cuando aparece un diagnóstico, sino mucho antes, mediante información, hábitos saludables y atención médica oportuna. Entre los síntomas que requieren valoración médica se encuentran:

Dolor o malestar abdominal persistente.

Sensación de llenura después de comer pequeñas cantidades.

Pérdida de peso sin explicación.

Náuseas y vómitos.

Dificultad para comer.

Sangrado digestivo.

Frente a este panorama, la doctora Carmela Orange, directora médica de MSD Colombia, se refirió a la importancia de generar conciencia sobre la prevención y la consulta oportuna.