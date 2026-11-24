Al paciente colombiano le toca esperar. Cuando la espera se vuelve insoportable, aparece una segunda factura: la consulta particular, el examen pagado con los ahorros o la medicina comprada por fuera. Esa es la contradicción que viven las familias: contribuyen a un sistema que debe protegerlas y tienen que volver a pagar cuando lo necesitan.

Las tutelas en salud pasaron de aproximadamente 156.000 en 2022 a 313.000 en 2025. Prácticamente se duplicaron. Son reclamaciones ante los jueces para obtener la protección de un derecho que debería estar garantizado. Su crecimiento revela la distancia entre estar afiliado y conseguir atención efectiva.

El gobierno Petro debe responder por ese deterioro, especialmente en las EPS que puso bajo su control. En diciembre de 2025, después de visitar 18 EPS, nueve intervenidas, la Procuraduría advirtió un empeoramiento del acceso y de la sostenibilidad financiera en los casos analizados. Quien asume la administración de una entidad también responde por sus pacientes. El balance de esas intervenciones exige rendición de cuentas.

Parte del costo terminó trasladándose a los hogares. Según estimaciones de ANIF, el gasto de bolsillo pasó del 14,9% del gasto corriente en salud en 2022 al 16,8% en 2024, cuando alcanzó unos $14,5 billones. El grupo de menores ingresos registró el mayor crecimiento real acumulado de ese gasto entre 2021 y 2024. Precisamente quienes tienen menos recursos tuvieron que asumir un mayor gasto para atender necesidades que no podían aplazar.

Pero hay una contradicción adicional: mientras los pacientes pagan de su bolsillo por servicios que no reciben oportunamente, el sistema también enfrenta dificultades para financiar la atención que está obligado a prestar. Resolver esta situación exige abordar dos problemas diferentes: cuánto dinero necesita y cómo se distribuye según las necesidades de los pacientes.

Sobre el primero existe una decisión contundente. En enero de 2025, mediante el Auto 007, la Corte Constitucional declaró insuficiente la UPC de 2024, el pago por afiliado que financia las prestaciones cubiertas por el sistema. Además, ordenó revisar su suficiencia y corregir la metodología. Exigir atención sin reconocer los recursos necesarios acumula obligaciones que afectan a hospitales, proveedores y pacientes.

Sin embargo, aumentar los recursos no garantiza que lleguen a donde más se necesitan. El segundo problema exige mirar la enfermedad. Dos personas de la misma edad, sexo y lugar de residencia pueden tener necesidades radicalmente diferentes: una puede estar sana y la otra necesitar diálisis. La fórmula basada principalmente en características demográficas representa mal esa diferencia. Aunque existen compensaciones por enfermedades de alto costo, hace falta incorporar mejor los diagnósticos al pago inicial. Una EPS con pacientes más enfermos puede recibir recursos que no correspondan a sus obligaciones.

La evidencia muestra un margen concreto de mejora. En un estudio sobre Colombia, Mejía Becerra, Duncan y Ahmed encontraron que un modelo basado en edad, sexo y territorio explicaba alrededor del 0,9% de las diferencias de gasto entre afiliados. Al incorporar enfermedades, esa capacidad aumentaba al 8,6%. Aunque todavía queda una parte importante del gasto sin explicar, el resultado respalda utilizar la información clínica para distribuir mejor los recursos.

Propongo que la UPC reconozca los diagnósticos previos, respaldados por atenciones verificables, y que al cierre del año se compensen las concentraciones extraordinarias de pacientes de alto costo. Esta redistribución debe realizarse dentro de la bolsa disponible, con auditorías que detecten diagnósticos inflados. Así se reduce el incentivo a evitar pacientes complejos. La solución es doble: la suficiencia requiere financiación y el ajuste por enfermedad permite asignarla mejor.

Aquí aparece una tercera discusión, inevitable en cualquier sistema que aspire a ser sostenible: quién debe aportar los recursos adicionales y bajo qué condiciones podemos exigirle un mayor esfuerzo.

Ser consecuentes implica aceptar que una atención sostenible necesita aportes suficientes. Estoy de acuerdo con aumentar progresivamente las cotizaciones de quienes tienen mayor capacidad económica. Sin embargo, prefiero que el incremento comience a partir de cinco salarios mínimos, en lugar de superar apenas dos, como plantea el Gobierno. El proyecto elevaría del 4% al 5,5% el aporte del trabajador con un ingreso base superior a dos y hasta cuatro salarios mínimos. Ese primer escalón reduce directamente su ingreso disponible.

Además, el proyecto reduce las exoneraciones patronales de aportes a salud, SENA e ICBF. Aquí aparece el riesgo para la contratación: encarecer empleos de ingresos relativamente bajos puede debilitar la formalidad que sostiene las cotizaciones. La evidencia sobre la reforma tributaria de 2012 encontró que reducir cargas sobre la nómina favoreció el empleo formal. La protección hasta cinco salarios debería extenderse a los aportes patronales, calculando el menor recaudo y definiendo cómo financiarlo.

No tendría sentido conseguir más recursos para la salud a costa de dificultar la creación de empleos formales que contribuyen a financiarla. Pero tampoco sería suficiente recaudar más si no sabemos si esos recursos se traducen en mejores servicios. Por eso, junto con la financiación y la redistribución de la UPC, necesitamos evaluar qué resultados entrega cada EPS.

El Ministerio de Salud debe promover una certificación pública basada en entrega de medicamentos, continuidad de tratamientos y tiempos de atención, con resultados auditados y comparables. Esa evaluación también debe reconocer las diferencias de riesgo: una entidad no debería parecer mejor simplemente porque concentra personas más sanas.

El Gobierno acertó al anunciar el retiro del aumento del IVA a la medicina prepagada. Llevarlo del 5% al 19% habría encarecido una alternativa que las familias financian con sus propios recursos, precisamente cuando persisten las barreras de acceso. La rectificación es bienvenida, pero también deja una pregunta: ¿tiene sentido encarecer las alternativas particulares cuando el sistema que financiamos colectivamente no consigue responder de manera oportuna?

En definitiva, el Gobierno y el Congreso deben corregir ambos lados de la ecuación: recaudar según capacidad económica y asignar según necesidad médica. Ese es el compromiso que debemos exigir a cambio de nuevos aportes. El problema de la salud no se resuelve solamente encontrando quién pague más, sino consiguiendo que los recursos lleguen a quien más los necesita. Quien necesita más atención debe recibir mayor respaldo del sistema, para que conseguirla deje de exigir una segunda factura.