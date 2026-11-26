En una decisión, con fecha del 26 de noviembre de 2026, la Sala Disciplinaria de Instrucción, de la Procuraduría General de la Nación, ordenó formular pliego de cargos en contra de los expresidentes de Senado y Cámara, Iván Leonidas Name y Andrés David Calle Aguas, por las presuntas irregularidades cometidas en el megaescándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La actuación tiene origen en las declaraciones que el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla Álvarez, realizó ante la prensa, refiriéndose a presuntos hechos de corrupción en la entidad “en medio del polémico contrato para la compra de 40 carrotanques para trasladar agua potable al departamento de La Guajira”.

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¿De qué se acusa a Iván Name y a Andrés Calle?

En la descripción de la conducta el documento señala que “presuntamente Iván Leonidas Name Vásquez en su condición de Senador de la República y presidente de esa Corporación, aceptó la suma de 3.000 millones de pesos en efectivo provenientes de recursos obtenidos de manera ilegal de la UNGRD, que habrían sido entregados por Sandra Liliana Ortiz Nova, entonces Consejera Presidencial para las Regiones en su apartamento en la ciudad de Bogotá”.

Mientras, Andrés David Calle Aguas presuntamente “en su condición de Representante a la Cámara y presidente de esa Corporación, aceptó la suma de 1.000 millones de pesos en efectivo, provenientes de recursos obtenidos de manera ilegal de la UNGRD que habrían sido entregados por Sneyder Pinilla Álvarez, entonces Subdirector de Manejo de Desastres de esa entidad, por orden del director Olmedo de Jesús López Martínez, entrega que el citado subdirector efectuó en su apartamento en la ciudad de Montería”.

De ser así, expresidentes de Senado y Cámara habrían incurrido en el delito de cohecho impropio:

Antes de dar a conocer su decisión, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría advirtió que, de haber aceptado los dineros obtenidos de manera ilegal de la UNGRD, los expresidentes de Senado y Cámara podrían haber incurrido en el delito de cohecho impropio.

Según el artículo 406 de la Ley 599 de 2000, se refiere al "servidor público que acepte para sí o para otro, dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones".