Detrás de cada negocio hay decisiones difíciles, noches de incertidumbre, sacrificios personales y una presión constante por mantener en pie lo que tanto ha costado construir.

Mientras algunos ven resultados, quienes estamos al frente de una empresa conocemos el esfuerzo que existe detrás de ellos, porque ser empresario también significa garantizar que al finalizar cada mes muchas familias puedan llevar un plato de comida a sus hogares, significa cumplir con salarios, obligaciones y compromisos incluso cuando las ventas no llegan, los clientes se retrasan o las circunstancias económicas no son favorables y esa responsabilidad no desaparece cuando termina la jornada laboral.

Una de las realidades más difíciles del liderazgo empresarial es enfrentar los cuestionamientos de quienes desconocen lo que ocurre detrás de cada decisión.

Amigos, familiares, colaboradores e incluso personas cercanas pueden convertirse en críticos permanentes, cuestionan decisiones, señalan errores y en ocasiones juzgan con una seguridad que contrasta con su desconocimiento de las circunstancias.

Por supuesto, dirigir una empresa no nos hace dueños de la verdad ni nos exime de cometer errores, la crítica constructiva es necesaria y escuchar otras perspectivas nos permite crecer, pero existe una gran diferencia entre aportar para construir y cuestionar únicamente para descalificar.

A veces olvidamos que detrás del empresario también hay una persona que siente, se preocupa, se equivoca y enfrenta sus propias batallas.

Hablamos constantemente de la importancia de que los líderes comprendan a sus colaboradores, escuchen sus necesidades y promuevan ambientes laborales saludables, y es absolutamente necesario, sin embargo pocas veces hablamos de la empatía en sentido contrario.

¿Quién se pregunta cómo está emocionalmente el empresario? ¿Quién comprende la presión de responder por una nómina cuando los resultados no acompañan? ¿Quién reconoce las renuncias personales que muchas veces exige sostener una organización?

No se trata de buscar reconocimiento ni privilegios, se trata de comprender que las responsabilidades humanas existen en todos los niveles de una organización y que un liderazgo saludable necesita empatía en ambas direcciones.

Con los años he comprendido que uno de los mayores desafíos de liderar no está únicamente en tomar buenas decisiones empresariales, sino en aprender a gestionar nuestras emociones frente a la adversidad.

Cuando sentimos que nuestro esfuerzo es desconocido, que nuestras intenciones son cuestionadas o que alguien intenta descalificar lo construido, la reacción natural puede ser defendernos, confrontar o responder desde el impulso, pero no todas las críticas merecen una respuesta ni todas las provocaciones necesitan una confrontación.

La verdadera fortaleza de un líder está en desarrollar el criterio para distinguir cuándo escuchar, cuándo corregir, cuándo establecer límites y cuándo simplemente continuar avanzando.

Responder desde el orgullo puede darnos una satisfacción momentánea, responder desde la sabiduría puede proteger años de trabajo.

A quienes cada día se levantan con la responsabilidad de sostener una empresa, generar oportunidades y responder por otras personas, quisiera recordarles algo: no permitan que las críticas apaguen el propósito que los llevó a emprender.

Escuchen con humildad, corrijan cuando sea necesario y reconozcan sus errores, pero tampoco entreguen su tranquilidad a quienes desconocen las batallas que enfrentan.

No permitan que el cansancio se convierta en resentimiento ni que los impulsos terminen quitándoles la razón, porque construir empresa requiere valentía, pero sostenerla exige carácter, inteligencia emocional y sobre todo sabiduría.

Al final, el verdadero éxito no está solamente en la empresa que logramos construir, sino también en la persona en la que nos convertimos mientras la construimos.