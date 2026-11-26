Salomón Villada ha hecho historia al convertirse en el primer artista colombiano en lograr lanzar una colaboración con el rapero Snoop Dogg tras meses de especulaciones sobre un posible junte musical.

El antioqueño anunció el inesperado lanzamiento en los días más recientes, por medio de sus redes sociales oficiales, en donde prometió dar una grata sorpresa a todos sus fanáticos en el marco de la celebración por Acción de Gracias en Estados Unidos.

Feid y Snoop Dogg lanzaron colaboración

Se trata de ‘Gracias x todo’ en la que, con una duración de más de 3 minutos, el antioqueño vuelve a incursionar una vez más en el mundo del rap junto a uno de los exponentes más importantes del mundo en este género.

La canción tuvo un pequeño adelanto durante la más reciente participación del Ferxxo en los Premios Latin Grammy donde Snoop Dogg también tuvo una aparición sorpresa en el escenario.

La colaboración, que ya cuenta con su video oficial, abarca principalmente la gratitud como factor elemental en la vida de Salomón. Allí el cantante agradeció principalmente a Dios, a sus padres, abuelos, hermanos y demás familiares. Snoop Dogg también se une al paisa para agradecer a su familia y a todos sus fanáticos que han apoyado su carrera desde sus inicios.

El videoclip muestra distintos momentos familiares como las oraciones antes de consumir los alimentos, las fotografías de los abuelos sobre los centros de mesa, la reunión del cantante con un grupo de abuelos y su llegada a una iglesia. Pese a que Feid y Snoop se unen en un improvisado set de grabación, el video también cuenta con tomas en distintas zonas populares de Medellín.

El emotivo clip finaliza con la aparición del paisa junto al coro de pequeños, que hacen parte de su fundación GOODKIDZ, en las escaleras del altar de la iglesia desde la cual se encuentran entonando el coro de la canción.

Feid compartió emotivo mensaje de agradecimiento

La canción también compartió un especial mensaje final de Salomón, quien no desaprovechó la oportunidad de impulsar a sus fanáticos a seguir sus sueños y agradecer por las distintas “cosas lindas” de la vida.

“Esta canción la escribí pensando en las personas que todavía creen en el amor, en el amor de padre, de madre, en el amor de familia. La escribí porque tenía que agradecer por todas las cosas lindas que suceden en mi vida todos los días. Quiero que te pasen a ti también”, aseguró Feid.