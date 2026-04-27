Resident Evil Requiem despierta la nostalgia de toda una generación que creció con la saga

¿Recuerdan la escena de Ratatouille en la que el crítico gastronómico Anton Ego prueba el plato de Remy y es transportado a su infancia?

Jugar Resident Evil Requiem se sintió exactamente así. No como una simple experiencia de videojuego, sino como un viaje directo a la memoria emocional de una saga que marcó a toda una generación.

El regreso de Leon S. Kennedy, uno de los personajes más emblemáticos de la franquicia, junto con la posibilidad de volver a escenarios icónicos como la comisaría de Raccoon City, ahora en ruinas, despierta una mezcla de nostalgia y asombro difícil de ignorar. Para quienes crecimos con esta historia, el impacto es inmediato.

Resident Evil Requiem

Puede sonar exagerado, pero no lo es cuando se habla desde la perspectiva de alguien que descubrió este universo siendo apenas una niña. Explorar la Mansión Spencer; personaje importante en la saga, recorrer los pasillos de Raccoon City o intentar sobrevivir a criaturas nacidas de los experimentos de Umbrella eran experiencias que dejaban huella.

Hoy, años después, volver a este mundo desde la mirada de Leon S. Kennedy tiene un peso emocional distinto. A eso se suma la introducción de nuevos personajes como Grace Ashcroft, que aportan una visión más reciente y vulnerable frente a las armas biológicas, ampliando el universo sin romper su esencia.

Resident Evil Requiem

Es inevitable recordar esas partidas de infancia en las que el miedo se compartía, incluso, pidiendo ayuda a alguien más para avanzar en zonas donde aparecía Némesis o de rezar para no encontrar perros mutados detrás de una puerta de la comisaría mientras la animación de estas aparecía con un silencio casi absoluto y un rechinar que te aceleraba el corazón. Ese tipo de recuerdos regresan con fuerza al volver a recorrer estos espacios reinterpretados.

Resident Evil Requiem logra algo complejo: equilibrar el terror clásico con la acción moderna, sin perder la identidad de la saga. La combinación de cámara en primera y tercera persona aporta dinamismo y una experiencia más inmersiva, que se siente natural dentro del ritmo del juego.

Resident Evil Requiem

Más allá de lo técnico, lo que destaca es la forma en que la entrega retoma elementos del pasado y los integra con una narrativa más madura, cerrando y expandiendo a la vez el universo de las armas biológicas que ha definido la franquicia durante décadas.

No se trata en esta ocasión de entrar en detalles gráficos o mecánicas específicas, sino de la sensación que deja. Y esa sensación es clara: Resident Evil Requiem no solo continúa una historia, también reconecta con quienes han acompañado su evolución desde el inicio.

La gran pregunta es inevitable: ¿vale la pena jugarlo? Para los seguidores de la saga, la respuesta parece evidente. Y para quienes llegan por primera vez, puede ser el punto de entrada perfecto a uno de los universos más influyentes del terror en los videojuegos.