¡Hubo una alerta en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Esto es lo que pasará

Después de que quedó definido el 'top 8' de La Casa de los Famosos Colombia 2026, el 'jefe' tomó una nueva decisión.

Se trata de que finalizó la semana del 'complot' y comenzó la del 'sabotaje', en la que una inteligencia artificial causará estragos e, incluso, le arrebatará el control al 'jefe'.

Y, en medio de esa inesperada coyuntura, Carla Giraldo y Marcelo Cezán lanzaron una alerta para las próximas horas. ¿Qué es lo que pasará exactamente?

Esta fue la alerta de los presentadores de La Casa de los Famosos Colombia 2026 en la semana del 'sabotaje'

Marcelo y Carla no solo aclararon que esta semana las reglas estarán a cargo de una máquina, sino que también explicaron algunas de las consecuencias que sufrirán los habitantes.

"La máquina pone las reglas, la luz se va, el agua se congela y la casa empieza a fallar", aseguró Marcelo Cezán en un video.

"Y si ellos no saben lo que va a pasar, nosotros tampoco. Pruebas, nominaciones, eliminación, pero esta vez con la IA al mando. ¿Hasta dónde llegará antes de que el 'jefe' recupere el poder? Yo no sé, pero esta semana la casa no es la misma", añadieron los presentadores.

¿Cuáles son los participantes que están en el 'top 8' de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Tras la eliminación de Aura Cristina en la noche del 26 de abril, el 'top 8' de La Casa de los Famosos Colombia 2026 quedó de la siguiente manera:

Alejandro Estrada.

Alexa Torrex.

Tebi Bernal.

'Campanita'.

Beba de la Cruz.

Juanda Caribe.

Mariana Zapata.

Valentino Lázaro.

No obstante, uno de ellos ya se encuentra en riesgo de eliminación por decisión de Aura Cristina, que dejó la competencia con un 11.67 % de los votos.

Se trata de Mariana Zapata, que tuvo un fuerte desacuerdo con la actriz justo antes de que ella ingresara a la sala de eliminación.