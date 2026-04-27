¿Quiénes son los presos VIP de El Pedregal? Estos son los cabecillas que viven con lujos dentro del pabellón

Una investigación periodística de Noticias RCN dejó al descubierto una situación que ha generado cuestionamientos sobre el control del sistema penitenciario en Colombia.

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En la cárcel de alta seguridad El Pedregal, en Medellín, un pabellón destinado a internos de alta peligrosidad habría sido transformado en espacios con condiciones que distan completamente de una reclusión estricta.

El foco no solo está en los lujos, sino en quiénes los estarían disfrutando.

Modificaron pabellón de peligrosos delincuentes recluidos en El Pedregal

Los videos conocidos, grabados durante una inspección interna del Inpec, evidencian cómo el pabellón número nueve fue modificado hasta parecer un conjunto de apartamentos.

Allí, donde deberían existir celdas austeras, ahora hay pisos de cerámica, paredes intervenidas, espacios integrados y hasta duchas eléctricas con agua caliente.

En esta su diseño y estructura fue modificada a tal punto que se le fue anexado en el baño piso de cerámica y fue agregada una ducha eléctrica.

Las imágenes muestran salas acondicionadas al gusto de los internos, diseños llamativos en los pisos, muebles adaptados y televisores de hasta 70 pulgadas con acceso a internet.

Pero lo más delicado no es solo lo que se ve, sino quiénes ocupan estos espacios.

¿Quiénes son los presos del pabellón modificado en la cárcel El Pedregal?

En ese pabellón estarían recluidos integrantes de La Inmaculada, una estructura criminal vinculada a alias Pipe Tuluá. Según la denuncia, junto a ellos también permanecerían otros cabecillas que tendrían acceso a estos privilegios.

Además de las adecuaciones físicas, en los registros también aparecen botellas de whisky de 18 años y cajas completas de licor escondidas entre camas y cobijas.

A esto se suman denuncias sobre visitas íntimas prolongadas, de hasta siete horas, con ingresos que, según la fuente, no tendrían mayores controles.

Cabe mencionar que, lo ocurrido en El Pedregal no sería un hecho aislado, pues la situación recuerda otros casos en cárceles del país donde se han denunciado privilegios indebidos como la cárcel de Itagüí.