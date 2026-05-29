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Reconocido centro comercial estrena una de las tiendas de 'running' y 'lifestyle' más modernas de Colombia

La tienda estará ubicada en la entrada #8 , piso 1 y piso 2, y estará ubicada en el local LS08 del centro comercial.

Foto: Nike

Noticias RCN

mayo 29 de 2026
01:48 p. m.
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Nike, marca líder de ropa deportiva y estilo de vida más importante del mundo, anuncia su llegada al centro comercial Unicentro, ubicado al norte de Bogotá, con su tienda de 512 metros cuadrados y con dos pisos de ventas en un espacio estratégico para el consumidor bogotano.

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La marca americana continúa fortaleciendo su presencia en Colombia con la apertura de su tienda en el centro comercial Unicentro, la cual representa un momento clave para la marca en la capital del país.

¿Dónde estará ubicada?

Esta estará ubicada en la entrada #8 y será un punto de encuentro muy importante para los deportistas en cuanto a running y training. Un lugar que buscará servirle a los atletas no solo desde el producto, sino también desde la creación de la comunidad.

Nike Unicentro representa un nuevo capítulo para la compañía. La llegada a uno de los centros comerciales más emblemáticos reafirma la apuesta de Nike por seguir fortaleciendo su presencia en Bogotá con la apertura de una tienda bajo el concepto Nike Rise 2.0, es el formato más novedoso e innovador de tiendas en el mundo de la marca.

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“Nike Unicentro es una de las tiendas más importantes del país, es muy relevante para nosotros llegar a este centro comercial, es uno de los más visitados en Colombia y ahora tendrá uno de los conceptos más innovadores en el mundo, como lo es Nike Rise 2.0, elevando aún más lo que tenemos en la tienda de Calle 82, ubicada en Bogotá también. Esperamos y confiamos que este espacio sea del total agrado de todos los bogotanos y las personas que visitarán el centro comercial en el futuro”, expresa Juan Carlos Galindo, gerente general de Nike Colombia.

Nike Unicentro abrió sus puertas este martes 26 de mayo desde las 11 de la mañana, en el local LS08. La tienda espera recibir a los miles de bogotanos que confían en el producto de la marca para diario vivir.

Será un espacio donde el deporte, la innovación y la experiencia elevada estarán presentes para toda la comunidad. Este espacio contará con las categorías de Running, Lifestyle, Training y Jordan, además de más de 578 estilos entre ropa, calzado y accesorios.

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