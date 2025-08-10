Congreso: La elección que sí importa

La elección presidencial del próximo año despierta pocas emociones y aún menos esperanzas. Parece inevitable que Colombia cambie un populista de izquierda por uno de derecha, como si la única alternativa fuera el péndulo ideológico. Nos resignamos a la rotación de los extremos, a los discursos que prometen refundar el país cada cuatro años, y a la ilusión de que un solo líder podrá resolver lo que en realidad es un problema estructural: la descomposición de la política como ejercicio colectivo.

Pero mientras el país se distrae con las candidaturas presidenciales y sus shows mediáticos, se subestima una elección que puede ser mucho más determinante para el rumbo nacional: la del Congreso.

La separación de poderes es la esencia de cualquier democracia sólida. Cuando uno se debilita, los otros deben equilibrar la balanza. En Colombia, esa arquitectura institucional ha evitado más de una deriva autoritaria, pero hoy está en riesgo. El ejecutivo ha expandido su influencia bajo la pasividad de un Congreso complaciente, y si ese contrapeso se desvanece, el país quedará sin frenos ni equilibrios reales frente al poder.

Por su parte, el poder judicial, con todos sus defectos, ha logrado mantenerse en pie. Sus instituciones —la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado— conservan un grado de independencia que, en medio de la turbulencia política, representa uno de los últimos muros de contención frente al autoritarismo y la improvisación. No ocurre lo mismo con el poder legislativo.

Este Congreso que termina pasará a la historia por su mediocridad. Entre caciques sin causa, improvisados de turno e influencers con la profundidad de un charco, el legislativo le ha hecho la tarea fácil a un Gobierno intransigente y soberbio. En lugar de ejercer control político, se convirtió en un comité de aplausos para los intereses de quienes entendieron la política como un reality show. La falta de rigor, de conocimiento y de visión colectiva ha sido la marca de estos cuatro años. (Por supuesto que hay buenos congresistas, pero son la excepción a la regla).

Y sin embargo, es justo ahí donde radica la oportunidad. Ante la carencia de un dirigente político capaz de reencausar el camino del país desde la presidencia, lo verdaderamente estratégico será elegir un mejor Congreso. Un Senado y una Cámara que no legislen al vaivén de la indignación digital, ni de las prebendas burocráticas; que entienda su papel como contrapeso y no como notario de los caprichos del ejecutivo.

Porque si algo ha demostrado este ciclo de polarización es que la fortaleza de una democracia no depende solo del presidente de turno, sino de la solidez de sus instituciones y de la calidad de quienes las representan. Un mal presidente puede ser contenido por un buen Congreso. Pero un Congreso servil o mediocre puede hundir a cualquier país, incluso bajo el mando de un líder sensato.

El próximo año, mientras el debate presidencial acapara titulares, la verdadera pregunta no será quién ocupará la Casa de Nariño, sino quién ocupará las curules del Capitolio. Ahí se jugará la posibilidad de reconstruir los cimientos del Estado, recuperar el respeto por la técnica, y devolverle sentido a la política como servicio público y no como espectáculo.

En un país sin rumbo, tener un buen Congreso no es un lujo, es un acto de supervivencia democrática. Hoy más que nunca debemos reivindicar el valor del poder legislativo y devolverle la dignidad que perdió. Solo así, en un esfuerzo colectivo, podremos hacer valer la separación de poderes y preservar lo que aún queda de nuestra democracia.