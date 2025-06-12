CANAL RCN
Messi eligió sus favoritos para ganar el Mundial 2026: ¿se acordó de Colombia?

Lionel Messi se atrevió a dar los nombres de las selecciones favoritas a ganar el Mundial 2026.

Messi
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 06 de 2025
06:19 p. m.
A tan solo unos meses para que ruede el balón en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, Lionel Messi volvió a poner sobre la mesa su visión futbolística y eligió a las selecciones que, según él, llegan más fuertes al torneo más importante del planeta. Aunque el sorteo de la fase de grupos se realizó el pasado viernes, el astro argentino fue claro en afirmar que, más allá de la zona en la que quedaron ubicados, hay equipos que están un paso adelante por la calidad individual, la regularidad reciente y la jerarquía internacional.

En entrevista con ESPN, Messi habló con naturalidad sobre el panorama previo a la Copa del Mundo y no dudó en incluir a la selección Argentina, actual campeona, dentro del grupo de candidatos. También destacó a España, Francia, Inglaterra, Brasil y Alemania como los combinados que, para él, están mejor perfilados de cara al torneo que comenzará en junio de 2026.

Argentina, obligada a defender el título con más presión

Messi reconoció que la Albiceleste llega a esta Copa del Mundo con un peso adicional: defender la corona obtenida en Qatar 2022. El capitán de Argentina sabe que los rivales estarán aún más motivados por enfrentar al actual campeón y por intentar cortar su camino en la competencia. “Siempre le quisieron ganar a Argentina, ahora mucho más también porque somos los últimos campeones del Mundo. Es difícil, pero vamos a pelear”, afirmó.

Para Messi, el equipo que dirige Lionel Scaloni ha demostrado solidez, madurez competitiva y una base consolidada que mezcla juventud, experiencia y una identidad futbolística muy marcada. Sin embargo, advirtió que la exigencia será máxima desde la primera fase.

Europa, el bloque más fuerte y variado para 2026

Dentro de sus candidatos, Messi ubicó a varias selecciones europeas que atraviesan un proceso sólido. Destacó a Francia, finalista en los dos últimos Mundiales, como una selección con recambio inagotable y una capacidad competitiva que se mantiene intacta. También elogió la evolución de España, que ha recuperado dinamismo y claridad en su juego, y señaló a Inglaterra como una de las plantillas más completas del panorama internacional.

Finalmente, incluyó a Brasil, selección que, según él, siempre será candidata por su tradición, talento ofensivo y capacidad para competir en instancias decisivas.

Con estas elecciones, Messi dejó claro que el Mundial 2026 tendrá un abanico amplio de aspirantes al título, en un contexto donde las potencias se han fortalecido y donde Argentina buscará, una vez más, escribir una nueva página dorada en su historia.

