Economía petrista

A pesar de que cientos de economistas y centros de pensamiento le advirtieron al Ministerio de Hacienda las consecuencias inflacionarias que iba a tener el aumento desproporcionado del salario mínimo, el Gobierno hizo caso omiso a los comentarios y terminó decretando un alza del 23,7%.

Ante el incremento en la inflación que se ha visto en 2026 debido a estas medidas, el Gobierno ahora implementa un discurso inventando que el alza no es por la subida del mínimo, sino por culpa del Banco de la República.

Los ministros de Trabajo y Hacienda tienen como tarea, ordenada por el Presidente mismo, difundir en cada una de sus intervenciones que el alza de la inflación (innegable e inevitable) no es por las medidas populistas del Administrativo, sino porque el Banco de la República ha aumentado sus tasas de interés de intervención. Nada más alejado de la realidad.

El incremento en las tasas de interés del Banco es una consecuencia y no una causa de la inflación. Desde antes de que se implementara el incremento del mínimo, ya se le había advertido al Gobierno que una subida por encima de la mezcla de productividad más inflación iba a generar presiones para que el Banco subiera las tasas, encareciendo el endeudamiento de todo el país.

La teoría universal, comprobada hace años, sostiene que al aumentar las tasas de interés, se reduce la demanda de bienes y servicios (porque los créditos en general se vuelven más costosos). Esta caída en la demanda, y si se mantiene una oferta de bienes estable, hace que los precios bajen y por ende la inflación se desacelera.

Como el Dane ha venido reportando que la inflación en el país está aumentando (en marzo se ubicó en 5,56% anual, cuando en el mismo periodo del año pasado era de 5,09%), el Gobierno empezó a utilizar su “policía económica” por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para que las empresas “expliquen” el incremento de los precios. De hecho, en las últimas semanas la SIC anunció visitas a las distintas empresas de telecomunicaciones del país ya que fue el sector donde más aumentó el IPC mensual en marzo (2,96%).

Otra de las mentiras que se inventó el Gobierno, sin ningún sustento (obviamente) y apoyado por la deshonestidad intelectual del ministro de Hacienda, Germán Ávila, es que las altas tasas de interés hacen que los “banqueros ganen más” y por eso la Junta del Emisor “responde a intereses privados”.

No hay nada más falso que esta teoría, pues la historia ha mostrado que en épocas de altas tasas de interés los bancos ganan menos, o pierden, debido al incremento de los impagos (mora) así como a la reducción de nuevos créditos. De hecho, cifras de Asobancaria demuestran que desde que inició el ciclo alcista de las tasas de interés en este Gobierno, las utilidades de los bancos han caído en más del 45%.

El problema de estas narrativas del Gobierno, es que se aprovechan de la ignorancia económica de un sector de la población que termina alterando toda la realidad. Otro de los ejemplos es que Petro insiste en que “Colombia pagó el crédito que dejó Duque con el Fondo Monetario Internacional”, pero lo cierto es que esa deuda que tenía una tasa del 3% se cambió por emisiones de bonos y TES con tasas superiores al 13%.

Lo cierto es que la narrativa y el discurso del Gobierno va en contra de la ciencia, los datos y los resultados. Eso sí, no faltan los funcionarios y “académicos” inescrupulosos que buscan cualquier excusa para justificar los datos que afectan al Gobierno. Estoy convencido que si mañana Petro saliera a decir que 2+2=5, el Ministro de Hacienda sería el primero en justificarlo diciendo que “el neoliberalismo nos impuso durante décadas que 2+2=4, pero nos hemos dado cuenta que la realidad es diferente”. Ese es el tipo de gente que maneja las finanzas de nuestro país y que nos tiene en la peor crisis fiscal de la historia.