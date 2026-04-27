CANAL RCN
Colombia

Bus del SITP perdió el control y cayó en zanja en la avenida 68: ¿Hubo heridos?

El vehículo quedó acostado sobre la zanja en uno de los puntos donde se adelantan obras.

Accidente de bus del SITP.
Accidente de bus del SITP. Foto: Noticias RCN.

Nicolás Martínez Sánchez

abril 27 de 2026
05:54 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este lunes 27 de abril, se presentó un accidente en la avenida 68, uno de los puntos donde se adelantan obras de Transmilenio en Bogotá.

Hombre está luchando por su vida después de recibir fuerte golpiza al defender a una mujer en Bogotá
RELACIONADO

Hombre está luchando por su vida después de recibir fuerte golpiza al defender a una mujer en Bogotá

Sobre la calle Novena C con avenida 68, sentido norte-sur, un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) resultó volcado en las construcciones. El bus quedó prácticamente acostado en una zanja no tan profunda.

Al menos hubo tres heridos

El Cuerpo de Bomberos informó que, al menos, tres personas resultaron lesionadas, sin conocer aún el estado de cada una. El siniestro se presentó pasadas las 9:00 a.m. y se dispuso de ambulancias, grúas y el grupo guía de desplazamiento.

Con respecto a la movilidad, el tráfico se gestionó acorde a los lineamientos del grupo guía. Sobre las 11:00 a.m., se puso en marcha el cierre temporal mientras la grúa levantaba el bus.

Finalmente, a las 11:36 a.m., el vehículo quedó orillado y se habilitó la movilidad en la carrera 68 con calle 9C, sentido norte-sur. Transmilenio se pronunció e indicó que cuando se recibió el reporte, activó los protocolos pertinentes. Además, extendió su compromiso en lo que las autoridades requieran.

¿En qué van las obras en la avenida 68?

Lo que hace algunos años parecía lejano ha tomado forma en los últimos meses. Las adecuaciones en la avenida 68 avanzan por buen camino y cambiarán la movilidad al incluir una troncal de Transmilenio.

Importante anuncio sobre obras en la avenida 68 en Bogotá: tramo crucial superó el 70 %
RELACIONADO

Importante anuncio sobre obras en la avenida 68 en Bogotá: tramo crucial superó el 70 %

El anuncio más reciente fue que la intersección de la calle 100 con avenida Suba, la cual se articula con la avenida 68, llegó al 71.42 % de ejecución. El deprimido de este sector será exclusivo para Transmilenio.

Además, corresponde al grupo 8 del corredor, el cual tenía un avance del 46 % en enero de 2024, cuando llegó la administración distrital actual. La obra contempla 520 metros y mejoras para aquellas personas que diariamente transitan en sentido sur-norte por este concurrido punto.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Consejo de Estado

Consejo de Estado salva a Isabel Zuleta y frena su "muerte política" por escándalo del tarimazo en Medellín

Cauca

Se conoce la identidad de las 20 víctimas fatales de atentado bomba en la vía Panamericana

Artistas

Luto: murió destacado músico colombiano

Otras Noticias

PSG

Luis Enrique dio la clave del PSG para anular a Luis Díaz, Harry Kane y Olise

Luis Enrique es consciente del potente ataque del Bayern Múnich y habló sobre Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise.

Finanzas personales

Colombia ingresó al top 10 de compradores de vivienda en Estados Unidos: estas son las claves a tener en cuenta

El interés crece, pero expertos advierten que no es una decisión que deba tomarse a la ligera.

Astrología

"Agárrense": Mhoni Vidente hizo alarmante predicción para los próximos días

Artistas

Murió reconocida influencer: habría sido atropellada por una cantante

Invima

Invima prohíbe reconocido tratamiento capilar en Colombia: es ilegal y genera riesgos para la salud