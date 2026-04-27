Bus del SITP perdió el control y cayó en zanja en la avenida 68: ¿Hubo heridos?

Este lunes 27 de abril, se presentó un accidente en la avenida 68, uno de los puntos donde se adelantan obras de Transmilenio en Bogotá.

RELACIONADO Hombre está luchando por su vida después de recibir fuerte golpiza al defender a una mujer en Bogotá

Sobre la calle Novena C con avenida 68, sentido norte-sur, un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) resultó volcado en las construcciones. El bus quedó prácticamente acostado en una zanja no tan profunda.

Al menos hubo tres heridos

El Cuerpo de Bomberos informó que, al menos, tres personas resultaron lesionadas, sin conocer aún el estado de cada una. El siniestro se presentó pasadas las 9:00 a.m. y se dispuso de ambulancias, grúas y el grupo guía de desplazamiento.

Con respecto a la movilidad, el tráfico se gestionó acorde a los lineamientos del grupo guía. Sobre las 11:00 a.m., se puso en marcha el cierre temporal mientras la grúa levantaba el bus.

Finalmente, a las 11:36 a.m., el vehículo quedó orillado y se habilitó la movilidad en la carrera 68 con calle 9C, sentido norte-sur. Transmilenio se pronunció e indicó que cuando se recibió el reporte, activó los protocolos pertinentes. Además, extendió su compromiso en lo que las autoridades requieran.

¿En qué van las obras en la avenida 68?

Lo que hace algunos años parecía lejano ha tomado forma en los últimos meses. Las adecuaciones en la avenida 68 avanzan por buen camino y cambiarán la movilidad al incluir una troncal de Transmilenio.

El anuncio más reciente fue que la intersección de la calle 100 con avenida Suba, la cual se articula con la avenida 68, llegó al 71.42 % de ejecución. El deprimido de este sector será exclusivo para Transmilenio.

Además, corresponde al grupo 8 del corredor, el cual tenía un avance del 46 % en enero de 2024, cuando llegó la administración distrital actual. La obra contempla 520 metros y mejoras para aquellas personas que diariamente transitan en sentido sur-norte por este concurrido punto.