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Luis Enrique dio la clave del PSG para anular a Luis Díaz, Harry Kane y Olise

Luis Enrique es consciente del potente ataque del Bayern Múnich y habló sobre Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise.

Luis Enrique
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 27 de 2026
06:01 p. m.
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En la antesala de uno de los partidos más esperados del fútbol europeo, el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, compareció en rueda de prensa para analizar el desafío que tendrá su equipo frente al Bayern Múnich en la ida de las semifinales de la UEFA Champions League. El técnico español no escatimó elogios hacia su rival, pero también dejó clara la ambición de su equipo en busca de un nuevo paso hacia la final.

Respeto por el Bayern y análisis de su poder ofensivo

Luis Enrique destacó el nivel colectivo e individual del conjunto bávaro, subrayando especialmente el potencial de sus atacantes. Para el entrenador, el Bayern representa uno de los desafíos más exigentes del continente, tanto por su regularidad como por su capacidad para imponer condiciones en distintos escenarios.

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“Me encantan todos los jugadores del Bayern. Son, individualmente y colectivamente, muy buenos. Como equipo ya han exhibido su nivel. Kompany es un entrenador de un gran nivel y lo mostró ya en Inglaterra“, dijo Luis Enrique.

Además, el estratega fue enfático en reconocer que, aunque considera que su equipo tiene argumentos para competir de igual a igual, el conjunto alemán ha mostrado una consistencia superior a lo largo de la temporada.

“Son los dos mejores equipos de Europa, incluso si el Arsenal está haciendo una buena temporada. En términos de regularidad, el Bayern está un poco por encima de nosotros. Pero en términos de lo que demostramos, no hay ningún equipo mejor que nosotros”.

Las claves del PSG: atacar para ganar

Más allá del respeto por el rival, Luis Enrique dejó clara la identidad que pretende imponer en su equipo. El técnico insistió en que la mejor forma de defender es a través del ataque, apostando por un fútbol propositivo incluso en instancias definitivas como esta.

“¿Crees que hemos ganado la Champions con Nuno y Achraf defendiendo? Son dos jugadores que defienden muy bien, pero hay que atacar más que defender para ganar. Vamos a intentar hacerlo mañana. Hay que saber defender. Pero no negociamos. Queremos ganar este partido y también el segundo", dijo Luis Enrique.

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El entrenador también hizo referencia al recorrido reciente del PSG en la competición, destacando la experiencia acumulada en fases avanzadas como un factor determinante para afrontar este tipo de encuentros.

"Después de quedarnos fuera del Top 8 (de la liguilla de 36 equipos de la primera fase), ya dije que no había ningún equipo mejor que nosotros", insistió.

Finalmente, recordó la eliminación sufrida en una semifinal anterior como parte del aprendizaje del equipo en su evolución europea.

"Lo que puedo decir es que es un placer y que es merecido. Recuerdo la primera semifinal ante Borussia Dortmund: tuvimos seis balones a los postes, pero el Borussia ganó los dos partidos (2024). Pero hay que ser ambicioso para estar aquí, creo que lo somos. Podemos llegar un poco más lejos", dijo.

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Con estas declaraciones, el técnico español deja claro que el PSG afronta la serie con convicción, ambición y una idea de juego definida, en un duelo que promete emociones intensas desde el primer minuto.

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