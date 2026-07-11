Datos para transformar vidas

El número de personas por hogar en los 21 municipios vecinos sigue bajando: de 3,2 en 2017 pasamos a 2,9 en 2025. Una de cada dos personas que se mudaron a estos municipios de Cundinamarca en los últimos cinco años proviene de Bogotá. Los hogares bogotanos con mascotas subieron del 40,4 % al 44 % entre 2021 y 2025.

Estos hallazgos figuran en la Encuesta Multipropósito 2025*, realizada por el DANE con el apoyo de la Secretaría Distrital de Planeación y la Región Metropolitana en Bogotá y 21 municipios de Cundinamarca: Soacha, Fusagasugá, Sibaté, La Calera, Mosquera, Funza, Madrid, Facatativá, Cota, Chía, Cajicá, Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Zipaquirá, Tabio, Tenjo, Subachoque, Zipacón, Bojacá y El Rosal. En total, representa a 10,2 millones de personas, lo que quiere decir que la aglomeración Bogotá-Región es una de las más grandes del mundo, equiparable a centros urbanos como Londres (10,4 millones).

Esta medición estadística, que presentamos recientemente junto al DANE, la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, Soacha y Fusagasugá en la segunda edición del evento “Datos y Voces que Conectan la Región”, consultó a más de 201.000 personas de 81.000 hogares (59.000 de Bogotá y 22.000 de los mencionados municipios del departamento).

El objetivo principal de la encuesta fue obtener información detallada para monitorear las condiciones de vida sociales, económicas y urbanas de la región, fundamentales para el diseño de las políticas públicas; y los datos nos sirven para tomar mejores decisiones en beneficio de los ciudadanos y para transformar vidas.

Esta vez tomamos una determinación sin precedentes: estudiar a fondo cada una de las seis comunas de Soacha, uno de nuestros asociados de la Región Metropolitana, lo cual no se había hecho en ninguna de las cuatro anteriores versiones de la Encuesta Multipropósito realizadas en 2011, 2014, 2017 y 2021. Igualmente, siete de los municipios (Soacha, Mosquera, Funza, Cota, Chía, Sopó y La Calera) contaron con información urbana y rural, mientras que los restantes aportaron datos exclusivamente de las zonas urbanas.

Hay cifras de la mayor importancia: la pobreza monetaria se redujo en 10 puntos porcentuales respecto del 2021 en las cabeceras de los 21 municipios encuestados (21,4 % a 11,4 %), mientras que la incidencia de la pobreza multidimensional pasó del 6,7 % al 2,8 %. En ese mismo lapso, la pobreza monetaria en Bogotá bajó del 35,3 % al 21,8 % y la multidimensional del 5,6 % al 3 %. Esto significa que más de un millón de personas salieron de la pobreza monetaria en Bogotá y cerca de 188.000 en los 21 municipios.

Con ese 21,8 %, la capital ya superó la meta de 24,9 % que el Plan Distrital de Desarrollo se había fijado para 2027. No obstante, la informalidad laboral, principal privación de la pobreza multidimensional (afecta al 50 % de las personas en los municipios y al 50,6 % en Bogotá), es el reto al que hay que seguirle apuntando para que la cifra general de pobreza siga disminuyendo.

En el campo demográfico, los municipios con más habitantes en sus cabeceras, de acuerdo con la encuesta, son Soacha (862.705), Mosquera (176.715) y Facatativá (154.277), mientras que los de menor población se concentran en Bojacá (9.045), Tabio (8.278) y Zipacón (1.545).

Se evidencia que seis de cada 10 nuevos habitantes urbanos de Bogotá-Región eligen los municipios cundinamarqueses, consolidando a la Sabana y sus alrededores como grandes opciones de vida. Asimismo, se resalta el fenómeno de migración interna: tres de cada cuatro habitantes de la capital que se reconocen como campesinos nacieron en otros municipios, especialmente de Boyacá, Cundinamarca y Tolima.

La región funciona, además, como un solo mercado laboral: 358.370 personas de los 21 municipios –cerca del 38 % de su fuerza laboral– trabajan fuera de su municipio de residencia, y dos de cada tres de ellas (66,7 %) lo hacen en Bogotá. En Soacha, casi la mitad de la fuerza laboral (47,6 %) trabaja en la capital.

En otro aspecto, entre 2021 y 2025 el déficit de vivienda pasó del 12 % al 6,4 % en las áreas urbanas de los municipios, mientras que en Bogotá se redujo del 9 % al 7,9 %. Sobre cómo están conformados los hogares, la mayoría están integrados por parejas, familias con hijos o madres y padres que viven con sus hijos: representan el 60 % en Bogotá y el 67 % en los municipios. También hay un número importante de personas que viven solas: el 20 % en Bogotá y el 14 % en los municipios encuestados.

Un fenómeno particular de la capital es que las viviendas y los hogares están creciendo más del doble de rápido que la población. Esto significa que cada vez hay más hogares pequeños, personas que viven solas y familias que necesitan su propio espacio. Por eso, el reto de vivienda no consiste solamente en atender el crecimiento de la población, sino también en responder a las nuevas formas de vivir.

La encuesta también revela el impacto de la migración internacional. En todos los territorios consultados se identificaron cerca de 550.000 personas nacidas en otro país, lo que representa el 5,4 % de la población urbana. En los 21 municipios, el 95,7 % de ellas nació en Venezuela.

Respecto a la calidad de vida de los hogares también hay datos muy interesantes. Por ejemplo, el promedio de años de educación de las personas de 15 años y más en Bogotá es de 12, frente a 9,9 del país. Adicionalmente, existe una alta cobertura de afiliación al servicio de salud en los municipios de Cundinamarca con un 95,4 % en las cabeceras urbanas y 95,9 % en las áreas rurales.

Sin embargo, hay temas como la seguridad alimentaria que se constituyen en uno de los principales desafíos: más de 117.000 hogares en los 21 municipios de Cundinamarca se preocuparon en el último año por no tener los suficientes alimentos para comer, aunque hay que destacar que la cifra se redujo del 21,9 % al 15,9 % desde 2021.

De otro lado, en términos de hábitat, sobresalen datos como los siguientes: más de la mitad de los hogares bogotanos viven en arriendo (55,6 %) y dos de cada tres arrendatarios no planea comprar vivienda en los próximos dos años.

Y un dato que muestra una realidad sobre la que hay que trabajar muy fuerte: la cobertura de alcantarillado es del 99 % en las zonas urbanas de los municipios, pero de apenas el 57 % en las zonas rurales de los siete municipios que cuentan con medición rural.

En contraste, los 21 municipios encuestados registran avances positivos en la percepción sobre sus equipamientos urbanos, como zonas comerciales, colegios y escuelas, parques y zonas verdes y escenarios deportivos, entre otros, y también se destaca el amplio uso de internet en las cabeceras municipales (87,4 %) y áreas rurales encuestadas (58,9 %).

Toda esta información es apenas una pequeña muestra de la Encuesta Multipropósito 2025, producto de un trabajo coordinado y que servirá como insumo clave para que las decisiones se adopten con base en una evidencia mucho más robusta. Los datos son para usarlos y nuestro deber es transformarlos en bienestar y en una mejor calidad de vida que se refleje en el día a día de los ciudadanos. Juntos llegamos más lejos.

* Los resultados se pueden consultar en la página del Observatorio de Dinámicas Metropolitanas y Regionales de la Región Metropolitana: https://encuestamultiproposito2025.regionmetropolitana.gov.co/