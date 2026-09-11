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Colombia

JEP imputa crímenes de guerra a 11 excomandantes de las Farc por violencia sexual

La imputación surge luego de que la JEP estudiara más de 700 relatos de víctimas.

Imputación de la JEP a exFarc.
Imputación de la JEP a exFarc. Foto: JEP.

Nicolás Martínez Sánchez

noviembre 09 de 2026
06:35 p. m.
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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 excomandantes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP).

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Esto, en relación con casos de violencia sexual, esclavitud sexual, de género y persecución contra civiles. Así las cosas, la Sala de Reconocimiento de Verdad les imputó igualmente los delitos de homicidio, violación, tortura, desplazamiento forzado y tratos crueles.

Más de 700 víctimas acreditadas

Para llegar a esta decisión, se analizaron los relatos de 743 víctimas, incluyendo a 573 mujeres, 18 trans y 81 hombres. Sumado a ello, de ese total, se acreditó que 272 personas fueron víctimas cuando eran menores de edad.

Con respecto a los excomandantes, se sabe que fueron miembros mayores de los bloques Sur, Oriental, Noroccidental, Occidental y del Comando Conjunto Central. Entre ellos, aparecen alias Fabián Ramírez, alias Martín Corena y alias Alberto Pitufo, por mencionar algunos.

Un dato clave mencionado por la JEP es que ninguno de ellos ha sido encarcelado por estos crímenes. Asimismo, de los más de dos mil procesos por violencia sexual y de género cometidos por las Farc en la justicia ordinaria, el 91 % no llegó a juicio y el 78 % ni siquiera superó las etapas iniciales de investigación.

Ninguno ha estado en prisión por estos hechos

Ahora bien, frente al modus operandi empleado para estos hechos, la Sala especificó que, si bien las Farc tenían normativas internas que prohibían agresiones sexuales, la realidad es que ocurrió todo lo contrario.

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Bajo esa lógica, no fueron crímenes aislados, sino que respondieron a un patrón que constó en violencias contra las mujeres y personas con orientación sexual, identidad y expresión de género diversa.

Las víctimas fueron sometidas a estos vejámenes como forma de castigo por incumplir las reglas que tenían las Farc. También por sospechas de posibles nexos con otros grupos.

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