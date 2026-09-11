Boxeador quedó desfigurado tras choque de cabezas: esto se sabe sobre su estado de salud

Zak Miller, boxeador británico, generó preocupación después un reciente combate en Mánchester, donde terminó con el rostro visiblemente deformado por una fuerte inflamación que sufrió durante el enfrentamiento.

El incidente ocurrió el sábado 7 de noviembre de 2026 durante una disputa por el título británico vacante del peso pluma. En medio del combate, Miller sufrió un choque accidental de cabezas que le provocó una importante hinchazón en la cabeza y alrededor de los ojos.

La lesión se hizo más evidente a medida que avanzaban los asaltos. La inflamación alcanzó tal magnitud que el equipo médico tuvo que intervenir para evaluar las condiciones del boxeador. Después de una primera revisión en el noveno asalto y una nueva valoración, el combate terminó en el décimo.

¿Qué le pasó en el rostro a Zak Miller durante la pelea?

El impacto accidental provocó una pronunciada inflamación y hematomas en el rostro de Miller. Las imágenes posteriores al enfrentamiento mostraron el alcance de la lesión, con una deformación visible en la zona de los ojos y la cabeza, que cambió considerablemente su apariencia.

Ante la situación, el boxeador fue trasladado directamente a un hospital para recibir atención médica y someterse a diferentes controles. Allí permaneció bajo observación durante la noche, mientras los especialistas evaluaban su estado de salud después del incidente.

¿Cómo se encuentra Zak Miller después de quedar desfigurado?

Las noticias sobre la salud del boxeador llegaron a través de Kevin Maree, su representante, quien informó que los médicos estaban satisfechos con su evolución. También comunicó que Miller se encontraba bien después de recibir atención hospitalaria y permanecer bajo observación.

Posteriormente, las actualizaciones sobre su estado indicaron que el púgil había regresado a casa. La noticia representó un alivio para su familia y su equipo, después de la preocupación que generaron las imágenes de su rostro tras el enfrentamiento en Manchester.

Por su parte, Frank Warren, promotor de Queensberry Promotions, calificó lo sucedido como aterrador y manifestó que la organización le brindaría todo el apoyo necesario durante su recuperación. De esta manera, el regreso de Miller a casa se convirtió en la principal noticia positiva después de un combate que terminó con una de las imágenes más impactantes de la velada.