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Retailer de moda celebra 40 años impulsando talento local: de esto se trata

Un referente de la moda en Antioquia conmemora cuatro décadas de trayectoria visibilizando marcas colombianas emergentes y sostenibles

Foto: diseñada por Magnific

Noticias RCN

noviembre 09 de 2026
06:37 p. m.
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El ecosistema de la moda colombiana vive un momento de transformación impulsado por modelos de negocio que buscan trascender la simple comercialización para convertirse en auténticas incubadoras de talento.

Un claro ejemplo de esta evolución se conmemoró recientemente en Antioquia, donde uno de los retailers de moda con mayor trayectoria en la región celebró sus cuatro décadas de historia apostando de lleno por visibilizar y potenciar a las firmas emergentes del país.

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El modelo de negocio que apoya la moda colombiana

Fundada en Medellín en 1986 por los hermanos Isabel, César y Jaime López, la compañía ha consolidado a lo largo de 40 años un robusto modelo multimarca que combina la comercialización de vestuario, calzado y accesorios con un acompañamiento estratégico integral.

Para los nuevos emprendimientos de diseño independiente, dar el salto al mercado masivo suele representar un desafío monumental en áreas críticas como:

  • Producción textil
  • Mercadeo visual
  • Estrategias de venta omnicanal

Conscientes de esta realidad, la empresa ha enfocado sus esfuerzos en tender puentes para que las marcas locales de gran proyección alcancen nuevos consumidores a través de una sólida red de tiendas físicas y canales digitales.

“Durante estos 40 años hemos visto crecer la moda colombiana y hemos acompañado a marcas que comenzaron como pequeños proyectos”, señaló la directiva de la compañía. Iniciativas como esta pasarela buscan abrir espacios inclusivos donde cada persona pueda expresarse libremente a través de lo que viste.

Con una red actual de 20 tiendas físicas en el Valle de Aburrá y una potente plataforma de comercio electrónico, el minorista reafirma su papel como una vitrina indispensable para el talento nacional, asegurando que el relevo generacional de la moda en Colombia cuente con el respaldo necesario para conquistar nuevos horizontes.

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