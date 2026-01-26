Nos están cobrando el Air-e

Una de las prácticas más recurrentes del gobierno de Gustavo Petro ha sido la de intervenir empresas que presentaban algún problema y empeorar su situación. Esta situación la hemos visto repetidamente en el sistema de salud, al cual acabó por medio de la intervención de la mayoría de EPS, pero también sucede en el sector energético.

El 12 de septiembre del 2024 la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios decidió intervenir Air-e, empresa que comercializa y distribuye la energía eléctrica en los departamentos de La Guajira, Atlántico y Magdalena. Al momento de su intervención, Air-e presentaba problemas financieros pues el recaudo mensual no era el estimado, a tal punto que las deudas de la compañía ascendían a poco más de $500.000 millones. Según cifras de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Domiciliarios (Andesco), con corte a diciembre del 2025, las deudas de Air-e (administrada hace 17 meses por el Gobierno) ya pasan los $2,5 billones.

El interventor nombrado para administrar y “sanear” las cuentas de Air-e allá en el 2024 fue el ahora ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien sería uno de los responsables del deterioro de las cuentas en la empresa de energía. De hecho, tanto la Fiscalía como la Procuraduría están investigando a Palma por posibles irregularidades al frente de la compañía que van desde el nombramiento de parientes, hasta el maquillaje de cifras oficiales de la empresa. La Procuraduría incluso solicitó información sobre contratos, nombramientos y gastos de funcionamiento suscritos entre octubre de 2024 y agosto de 2025 que probarían vínculos entre Palma y Juan Pablo Nieto Egea, al que el ahora Ministro designó como gerente contable de la empresa.

Es de mencionar que en noviembre del 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó el nombramiento de Palma como interventor de Air-e, aunque él ya había renunciado al cargo en febrero del mismo año cuando asumió como ministro de Minas y Energía.

Lo insólito de toda esta situación, es que por medio de dos decretos el Gobierno quiere que sean todos los hogares y empresas colombianas las que paguen por su mala gestión con Air-e. El Ministerio de Minas y Energía publicó para comentarios un proyecto de decreto con el cual busca cobrar una sobretasa de $8 por kilovatio hora (kW/h) en los recibos de energía de todos los colombianos para pagar las deudas de Air-e. Cálculos preliminares estiman que esta medida incrementaría las tarifas de energía en 1% y que el recaudo oscilaría los $60.000 millones mensuales, por lo que al año el ingreso llegaría a $720.000 millones.

Como las deudas de Air-e superan los $2 billones de pesos, solo con la sobretasa a los hogares y empresas no alcanza, razón por la cual el Ministerio de Hacienda, aprovechándose de la Emergencia Económica, emitió un decreto con el cual se le impone un impuesto nuevo del 2,5% a las utilidades brutas de las empresas generadoras de energía. Acá son varios los problemas: el primero es que más del 68% de las deudas que tiene Air-e es precisamente con esas empresas generadoras de energía, esto quiere decir que las generadoras a las que Air-e les debe plata es van a hacer un autopago. El segundo es que al tener que pagar este impuesto (la mitad el próximo 2 de febrero) se sube el costo de generación de energía, lo cual tendrá un impacto en las tarifas de energía de todo el país.

¿Por qué somos todos los colombianos los que tenemos que pagar por la mala administración que hizo el Gobierno al aumentar en $2 billones las deudas de Air-e? Cuando la tarifa de la luz empiece a llegar más cara en este 2026 recuerde que está pagando por la mala gestión del Ministro de Minas y Energía.