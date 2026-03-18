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Momento exacto en el que asesinaron al reconocido artista Luder Quiñónez en Cali

El timbalero fue sorprendido por sicarios que, sin mediar palabra, le dispararon cuando estaba en el centro.

Noticias RCN

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 18 de 2026
02:58 p. m.
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La comunidad salsera está de luto por el asesinato del reconocido timbalero Luder Quiñónez Echeverri, quien fue atacado por tres hombres armados en el barrio Bretaña, centro de Cali.

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El músico, con más de 35 años de trayectoria artística, falleció tras recibir al menos cinco impactos de bala mientras se encontraba en su vehículo estacionado.

¿Cómo ocurrió el asesinato?

Los hechos ocurrieron exactamente a las 2:47 p.m. del martes 17 de marzo sobre la carrera 20 con calle 10. Gracias a las cámaras de seguridad, se tienen registros del momento exacto.

El video mostró una motocicleta negra que estaba parqueada en una esquina y seguida de una segunda conducida por un hombre de camiseta blanca que estaba acompañado del sicario vestido de rojo. Ambos, portando armas de fuego, se acercaron al artista y le dispararon.

¿Quién era Luder Quiñónez?

En medio del atentado apareció un tercer motociclista que observó la escena y huyó del lugar junto a uno de los atacantes. La esposa de Quiñónez, quien lo acompañaba en ese momento, resultó herida en una de sus piernas, aunque se encuentra fuera de peligro.

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Las autoridades investigan varias hipótesis. Una de las principales líneas de investigación apunta al posible hurto de una cadena. Al parecer, el timbalero habría mostrado resistencia cuando intentaron quitársela.

Quiñónez construyó una destacada carrera musical en la que participó en agrupaciones emblemáticas de la salsa como la Suprema Corte, Son de Cali y Grupo Niche. Se estaba desempeñando como timbalero del salsero Willy García y era papá de cuatro hijos.

La Policía ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del crimen.

“Rechazamos y condenamos de manera categórica el acto de violencia que terminó con su vida, un hecho que enluta a nuestra organización y a toda la familia musical que lo acompañó durante más de 30 años de trayectoria artística”, expresó el equipo de García.

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