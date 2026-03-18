Nairo Quintana tomaría radical decisión: su anuncio parece inminente

El ciclismo colombiano podría estar a las puertas de uno de los anuncios más trascendentales de los últimos años. Nairo Quintana, considerado por muchos como el mejor corredor del país en la historia, prepara lo que sería una decisión radical respecto a su futuro profesional. El pedalista boyacense convocó a una conferencia de prensa para el próximo domingo 22 de marzo, a las 12 del mediodía (hora de Colombia), en el Hotel S’Agaró de Girona, España, un escenario que apunta a ser testigo de un momento histórico para el deporte nacional.

El evento contará con la presencia de Eusebio Unzué, máximo responsable del Movistar Team, lo que ha incrementado las especulaciones sobre el contenido del anuncio. La rueda de prensa se llevará a cabo en la antesala de la Vuelta a Cataluña, una de las carreras más tradicionales del calendario europeo, que justamente podría marcar el punto final en la trayectoria del colombiano.

Un legado imborrable en el ciclismo mundial

De confirmarse su retiro, Quintana pondría fin a una carrera que lo posicionó entre los grandes referentes del ciclismo internacional. A lo largo de más de una década en la élite, el boyacense construyó un palmarés de enorme prestigio, siendo uno de los pocos latinoamericanos capaces de conquistar grandes vueltas.

Entre sus logros más destacados aparecen el título del Giro de Italia en 2014 y la histórica consagración en la Vuelta a España en 2016. A esto se suman múltiples podios en el Tour de Francia, donde fue subcampeón en 2013 y 2015, además de campeón de la clasificación de la montaña en diferentes ediciones. Su capacidad como escalador y su regularidad lo convirtieron en un símbolo del ciclismo colombiano en las carreteras europeas.

Una despedida que marcaría el final de una era

Todo indica que la Vuelta a Cataluña sería la última competencia oficial de Quintana, cerrando así un ciclo que dejó huella tanto en Colombia como en el mundo. La elección de esta carrera no es casual, pues se trata de una prueba exigente y emblemática que reúne a varias de las principales figuras del pelotón internacional.

La posible despedida del boyacense no solo representaría el adiós de un campeón, sino también el cierre de una generación dorada que llevó al ciclismo colombiano a lo más alto. En caso de confirmarse, el anuncio del próximo domingo no será uno más: será el punto final de una historia que inspiró a millones y que quedará grabada para siempre en la memoria del deporte.