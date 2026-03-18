¿El Mundial está en peligro?: docentes presionan por pensiones y sueldos y advierten movilizaciones masivas en junio

La tensión entre el magisterio y el Gobierno mexicano volvió a escalar. Miles de docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron este miércoles una jornada de protestas de 72 horas en el centro de México, con una advertencia que apunta directamente al evento deportivo más importante del continente en 2026.

El sindicato, considerado uno de los más grandes del país, reactivó sus movilizaciones para exigir cambios en el sistema de pensiones, ajustes salariales y modificaciones en la política educativa. Sin embargo, el tono de esta nueva protesta va más allá de lo laboral: ahora pone en la mira el desarrollo del Mundial de Norteamérica 2026.

¿Qué están pidiendo los maestros con sus protestas en México?

Desde primeras horas del día, contingentes de maestros se tomaron el centro de Ciudad de México, concentrándose en el Ángel de la Independencia, uno de los puntos más emblemáticos de la capital.

Allí, líderes sindicales provenientes de al menos cinco estados exigieron la reactivación inmediata de la mesa de diálogo con el Gobierno.

Salimos en este paro de 72 horas con la firme convicción de seguir alzando la voz a un año de que no se ha reinstalado la mesa [de diálogo] con la presidenta de la república.

Las protestas actuales retoman un conflicto que ya había generado fuertes impactos en la ciudad. En marzo del año pasado, el sindicato protagonizó una cadena de manifestaciones que se intensificaron en mayo, con bloqueos en avenidas principales y cierres en accesos clave, incluyendo el aeropuerto, uno de los más transitados de América Latina.

En ese momento, la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció encabezar personalmente el diálogo con los docentes, pero la reunión fue cancelada tras nuevas acciones del sindicato, entre ellas bloqueos al acceso del palacio presidencial y agresiones a periodistas.

Maestros advierten protestas masivas de cara al inicio del Mundial

Ahora, el conflicto entra en una fase más crítica. Dirigentes sindicales advierten que, si no hay avances concretos, las protestas escalarán justo en el momento en que el país esté bajo la mirada internacional.

El gobierno tiene que dar pasos para retomar el diálogo o nos veremos forzados a manifestarnos durante el Mundial.

La advertencia fue aún más contundente por parte de Filiberto Frausto:

No nos queda la menor duda: seremos cientos de miles, quizás millones en junio aquí en la capital. Ojalá muestre un poco de sensibilidad la presidenta.

El Mundial de Norteamérica 2026, cuyo partido inaugural está programado para el 11 de junio en Ciudad de México, aparece ahora como un posible escenario de presión social.

Por ahora, durante estos tres días de paro, los docentes mantendrán como punto principal de concentración el Zócalo. Además, anunciaron marchas hacia embajadas como las de Estados Unidos, Israel y Panamá, en el marco de pronunciamientos sobre conflictos internacionales y en respaldo a docentes de otros países.