Capitalizando la Tusa

Una clase magistral de marketing digital es lo que hemos vivido por estos días: cómo implementar eficazmente la estrategia de la tusa y cómo capitalizar un difícil suceso de la vida de una pareja para convertirlo en un producto millonario son los temas centrales de la materia.

Esto no es algo nuevo, lo han hecho distintos artistas hombres y mujeres por años: el éxito de Adele se lo dio una tusa, el primer Grammy a Taylor Swift se lo inspiró un exnovio matoneador y, sin ir mas lejos, a nuestra querida paisa Karol G la propia “Tusa” la llevó a sonar exitosamente por todo el mundo. Shakira, la misma que a sus 17 años aprendió a quitarle al tiempo los segundos, hoy da una nueva lección: esta vez de mercadeo hasta a los tradicionales relojeros y a innumerables marcas que aprovecharon y se montaron en el Ferrari de la mujer llena de gracia.

Fue un ‘boom’ de alcance y visualizaciones en minutos el de esta pieza, cuyo objetivo no es ser musicalmente una obra maestra; claro, tiene una letra y rima muy creativa, pegajosa y divertida, aunque su melodía al parecer ya pertenecía a otra creación previa, según Briella, la artista venezolana, que “clara-mente” de inmediato manifestó que la original es suya.

Este es el fenómeno de “La loba como yo”, que no es una reacción explosiva de la Barranquillera, quien nunca mueve las caderas en falso. Lejos de ser impulsiva y estar en la etapa de la rabia, por el contrario ha sido muy estratégica y ha logrado su cometido: convertir el duelo de su relación en un exitoso producto que desde el primer minuto de publicado le dio la vuelta al mundo, poniendo a sonar la caja registradora sin parar.

A solo 24 horas de su salida rompió récord en plataformas con mas de 52 millones de reproducciones, superando rápidamente a “Despacito” y convirtiéndose en la canción con el mejor debut en la historia de YouTube.

Para muchos esto es una declaración del poder femenino, es el derecho a expresar la inconformidad, la rabia y el dolor ante una grave traición, es demostrar que en cualquier nivel y en cualquier situación una mujer debe manifestarse, debe expresarse sin miedo y sin tapujos, sin esconderse. Es abrir la puerta a que la mujer se empodere y se atreva. Es un desahogo, de esos que alivianan profundamente, es casi que una auto terapia para sanar un dolor. Situaciones que cada uno vive a su manera y son respetables. Y literal lo expulsó, lo sacó de su sistema con todo el ímpetu que la caracteriza.

Pero, para otros, no fue la manera, no es lo que digas, si no como lo digas: “es el tonito lo que les ha molestado”. Lo que puede haber incomodado es su implacable manera de romper esquemas ante los convenientes silencios de la sociedad. Y fue criticada por menospreciar a otra mujer públicamente, expresar que unos son mejores que otros, por demostrar que, después de ella, “la pared”, y hasta por auto cosificarse comparándose con bienes materiales costosos.

Lo que nos lleva a otra arista del tema y es el de las marcas que menciona en su letra, que a simple y primera vista todo el mundo vio muy mal. “¡Uy, no! cómo se fue a meter con marcas tan queridas por los consumidores”, “cómo fue capaz de desprestigiarlas de esta manera”. Pero no. La Loba es tan astuta, que hasta esto fue positivo para las marcas mencionadas, ya que las puso viralmente en la boca del mundo. Quisiera ver el aumento en sus ventas a finales de la semana, y lo mejor, las marcas lo saben bien, ya lo dice el conocido refrán: “que hablen bien o mal, pero que hablen”. Por eso han reaccionado de inmediato en sus distintos canales de comunicación con creativos mensajes.

Hoy las nuevas generaciones, las más jóvenes, si no conocían las marcas, pues ahora ya se las piden a sus padres y estos son los nuevos consumidores. ¡Golazo! Nuevamente para las marcas la cero ciega, que no tiene nada de sordomuda y ni un pelo de bruta, les va a llenar con su gracia las cajas registradoras.

Teniendo esto último en cuenta y observando su experiencia como madre, y madre latina, tan presente y enamorada de sus niños, me atrevería a creer que preparó un plan de contingencia con sus pequeños, para que esta explosión mediática y traumática no los afectara. Pero creo que esta parte es la más difícil de controlar, siempre habrá un daño colateral, muy complejo hasta para la mujer de los pies descalzos: el lograr mitigar este aspecto. Esperemos que, por la salud mental y el bienestar de los niños, le haya dado a este, el mas importante asunto, un manejo apropiado y correcto, ya que los niños nunca deben ser quienes paguen las consecuencias de los actos de los adultos. Porque el fin ¡no siempre justifica los medios!

