Estos son los tres hombres del ELN que estarían detrás de la sangrienta ola de violencia en el Catatumbo

El Catatumbo vuelve a quedar atrapado en una espiral de violencia que, según información de Inteligencia Militar, tiene nombres propios.

Tres hombres identificados con los alias de Óscar, Arbey y Satélite, hasta ahora desconocidos para la opinión pública, aparecen como figuras determinantes en los días más complejos que vive esta zona del país.

Las autoridades los señalan como piezas clave dentro de la estrategia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para desestabilizar el territorio y afianzar su control en esta zona estratégica de frontera con Venezuela.

¿Quiénes están detrás de la violencia en el Catatumbo?

De acuerdo con Inteligencia Militar, Óscar, Arbey y Satélite serían los principales responsables de la sangrienta guerra que se desarrolla en el Catatumbo.

Las acciones armadas atribuidas a estas estructuras estarían orientadas a desestabilizar la región y a consolidar el dominio del ELN sobre un corredor estratégico clave para sus intereses.

El analista de conflicto armado Carlos Soler explicó el trasfondo de esta escalada violenta y el impacto que ha tenido en la configuración del poder armado en la zona.

El ELN sigue desestabilizando el Catatumbo como corredor estratégico con Venezuela en la frontera binacional. Allí, en diciembre, a sangre y fuego el ELN desde Arauca se tomó y desplazó al frente 33 de la Farc.

Esta acción marcó un punto de quiebre en la disputa territorial y profundizó la confrontación armada en varios municipios.

¿Qué se vive en el Catatumbo tras la disputa territorial entre las disidencias y el ELN?

Las consecuencias para la población civil ya son evidentes. Las comunidades del Catatumbo viven con temor ante el recrudecimiento del conflicto y la intensidad de los enfrentamientos.

En la región ya se han emitido alertas por desplazamientos forzados y confinamientos, una situación que agrava las condiciones humanitarias y limita la movilidad, el acceso a alimentos y la seguridad de las familias que habitan en zonas rurales.

Desde el territorio, los defensores de derechos humanos advierten sobre el deterioro de la situación y la urgencia de una salida al conflicto.

Enrique Pertuz, defensor de derechos humanos en el Catatumbo, hizo un llamado directo tanto al Estado como a los actores armados:

Hacemos el llamamiento tanto al gobierno nacional como a los grupos insurgentes, especialmente al Ejército de Liberación Nacional, retomar los diálogos que permitan buscar una salida política al conflicto armado en el país.

Próximos movimientos ofensivos contra estructuras armadas en el Catatumbo

En paralelo, las autoridades avanzan en la planeación de operaciones militares ofensivas. Estas acciones estarían dirigidas contra estructuras que obedecen órdenes de alias Silvana, por quien las autoridades ofrecen más de 1.600 millones de pesos de recompensa.

Silvana es señalada como la mujer más buscada por las fuerzas militares en el departamento de Norte de Santander.

Dentro de ese engranaje armado, Óscar, Arbey y Satélite aparecen como hombres de confianza y objetivos clave de las operaciones conjuntas que el Ejército y la Policía prevén lanzar en las próximas semanas.